Tour de France 2024: etapy, trasa a konečné výsledky 111. ročníku

Slovinský cyklista Tadej Pogačar po květnové výhře na Giru d'Italia ovládl potřetí v kariéře Tour de France a na nejslavnějším závodu světa navázal na prvenství z let 2020 a 2021. Letošní suverénní triumf stvrdil vítězstvím v závěrečné časovce v Nice. V tomto ročníku si připsal šestý dílčí primát, celkově jich má na kontě už 17. Jediný Čech Jan Hirt obsadil konečné 67. místo. Podívejte se na iSport.cz na kompletní program, profily i výsledky jednotlivých etap Tour de France 2024.

Program Tour de France 2024

Etapa Datum Profil Vítěz 1. etapa: Florencie - Rimini (206 km) 29. 6. 2024 kopcovitá Bardet 2. etapa: Cesenatico - Boloňa (199 km) 30. 6. 2024 kopcovitá Vauquelin 3. etapa: Piacenza - Turín (230,5 km) 1. 7. 2024 rovinatá Girmay 4. etapa: Pinerolo - Valloire (140 km) 2. 7. 2024 horská Pogačar 5. etapa: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas (177,5 km) 3. 7. 2024 rovinatá Cavendish 6. etapa: Macon - Dijon (163,5 km) 4. 7. 2024 rovinatá Groenewegen 7. etapa: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (25,3 km) 5. 7. 2024 časovka Evenepoel 8. etapa: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises (183,5 km) 6. 7. 2024 rovinatá Girmay 9. etapa: Troyes - Troyes (199 km) 7. 7. 2024 kopcovitá Turgis 1. volný den (8. 7. 2024) 10. etapa: Orleans - Saint-Amand-Montrond (187,5 km) 9. 7. 2024 rovinatá Philipsen 11. etapa: Evaux-Les-Bains - Le Lioran (211 km) 10. 7. 2024 horská Vingegaard 12. etapa: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot (204 km) 11. 7. 2024 rovinatá Girmay 13. etapa: Agen - Pau (165,5 km) 12. 7. 2024 rovinatá Philipsen 14. etapa: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (152 km) 13. 7. 2024 horská Pogačar 15. etapa: Loudenvielle - Plateau de Beille (198 km) 14. 7. 2024 horská Pogačar 2. volný den (15. 7. 2024) 16. etapa: Gruissan - Nimes (189 km) 16. 7. 2024 rovinatá Philipsen 17. etapa: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy (178 km) 17. 7. 2024 horská Carapaz 18. etapa: Gap - Barcelonnette (180 km) 18. 7. 2024 kopcovitá Campenaerts 19. etapa: Embrun - Isola 2000 (145 km) 19. 7. 2024 horská Pogačar 20. etapa: Nice - Col de la Couillole (133 km) 20. 7. 2024 horská Pogačar 21. etapa: Monako - Nice (33,7 km) 21. 7. 2024 časovka Pogačar

Výsledky Tour de France 2024

Konečné pořadí: 1. Pogačar 83:38:56, 2. Vingegaard -6:17, 3. Evenepoel -9:18, 4. Almeida -19:03, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick-Step) -20:26, 6. A. Yates (Brit./UAE Emirates) -24:07, ...67. Hirt -3:54:00. 1. etapa (Florencie-Rimini): 1. Bardet (Fr./dsm-firmenichPostNL) 5:07:22, 2. Van den Broek (Niz./dsm-firmenichPostNL) stejný čas, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates), 5. Van Gils (Belg./Lotto - Dstny), 6. Aranburu (Šp./Movistar) všichni -5,...162. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -30:18. 2. etapa (Cesenatico-Boloňa): 1. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) 4:43:42, 2. Abrahamsen (Nor./Uno-X Mobility) -36, 3. Pacher (Fr./Groupama-FDJ), 4. Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 5. Tejada (Kol./Astana-Qazaqstan Team) všichni -49, 6. Oliveira (Portug./Movistar) -50... 154. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -20:23. 3. etapa (Piacenza - Turín): 1. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) 5:26:48, 2. Gaviria (Kol./Movistar), 3. De Lie (Belg./Lotto-Dstny), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 6. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious) všichni stejný čas, ...172. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:14. 4. etapa (Pinerolo - Valloire): 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 3:46:38, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step), 3. Ayuso (Šp./UAE Emirates), 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -35, 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -37, ...29. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:07. 5. etapa (St. Jean de Maurienne - St. Vulbas): 1. Cavendish (Brit./Astana-Qazaqstan Team) 4:08:46, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Kristoff (Nor./Uno-X Mobility), 4. De Lie (Belg./Lotto-Dstny), 5. Jakobsen (Niz./dsm-firmenich-PostNL), 6. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...160. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -1:09. 6. etapa (Macon - Dijon) 1. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla) 3:31:55, 2. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 3. Gaviria (Kol./Movistar), 4. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious), 5. De Lie (Belg./Lotto-Dstny), 6. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) všichni stejný čas, ...172. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -3:18. 7. etapa (Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin) 1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) 28:52, 2. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) -12, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -34, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -37, 5. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) oba -52, ...127. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:34. 8. etapa: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises (183,5 km) 1. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) 4:04:50, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. De Lie (Belg./Lotto-Dstny), 4. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 5. Van den Berg (Niz./EF Education-EasyPost), 6. Gibbons (JAR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, ...170. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -8:46. 9. etapa: Troyes - Troyes (199 km) 1. Turgis (Fr./TotalEnergies) 4:19:43, 2. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers), 3. Gee (Kan./Israel-Premier Tech), 4. Aranburu (Šp./Movistar), 5. Healy (Ir./EF Education-EasyPost), 6. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan Team) všichni stejný čas, ...139. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -11:42. 10. etapa: Orléans - Saint-Amand-Montrond (187,3 km)

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:20:06, 2. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 3. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 4. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. Gaviria (Kol./Movistar), 6. Bennett (Ir./Decathlon- AG2R-La Mondiale), ...171. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -2:07. 11. etapa: Évaux-les-Baines - Le Lioran (211 km) 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:58:00, 2. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) stejný čas, 3. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) -25, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -55, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) -1:47, 6. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -1:49, ...51. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -22:54. 12. etapa: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot (204 km) 1. Girmay (Eritr./Intermarché-Wanty) 4:17:15, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Démare (Fr./Arkéa-B&B Hotels), 4. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 5. Cavendish (Brit./Astana-Qazaqstan Team), 6. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) všichni stejný čas, ...148. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:52. 13. etapa: Agen - Pau (165,3 km) 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:23:09, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 4. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 5. Arndt (Něm./Bahrain Victorious), 6. Stuyven (Belg./Lidl-Trek) všichni stejný čas, ...155. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -13:29. 14. etapa: Pau - St. Lary (151,9 km) 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 4:01:52, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -39, 3. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) -1:10, 4. Rodríguez (Šp./Ineos-Grenadiers) -1:19, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek), 6. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) oba -1:23, ...35. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -11:57. 15. etapa: Loudenvielle - Plateau de Beille (197,7 km) 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 5:13:55, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:08, 3. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) -2:51, 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step) -3:54, 5. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -4:43, 6. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) -4:56... 68. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -41:00. 16. etapa: Gruissan - Nimes (189 km) 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:11:27, 2. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious), 3. Kristoff (Nor./Uno-X Mobility), 4. Bennett (Ir./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...138. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -2:30. 17. etapa: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy (178 km) 1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:06:13, 2. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -37, 3. Mas (Šp./Movistar) -57, 4. De Plus (Belg./Ineos Grenadiers), 5. Onley (Brit./dsm-firmenich-PostNL) oba -1:44, ...31. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -8:07. 18. etapa: Gap - Barcelonnette (179,5 km) 1. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny) 4:10:20, 2. Vercher (Fr./TotalEnergies), 3. Kwiatkowski (Pol./Ineos Grenadiers) oba stejný čas, 4. Skujinš (Lot./Lidl-Trek), 5. Lazkano (Šp./Movistar), 6. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike) všichni -22, ...64. Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) -13:40. 19. etapa: Embrun - Isola 2000 (145 km, horská) 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 4:04:03, 2. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -21, 3. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -40, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:11, 5. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step), 6. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) oba -1:42, ...35. Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) -22:24. 20. etapa: Nice - Col de la Couillole (133 km, horská) 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 4:04:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -7, 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -23, 4. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) -53, 5. Mas (Šp./Movistar) -1:07, 6. Almeida (Portug./UAE Emirates) -1:28, ...50. Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) -19:01. 21. etapa: Monako - Nice (33,7 km, časovka) 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 45:24, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:03, 3. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) -1:14, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:08, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates) -2:18, 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -2:31, ...111. Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) -7:43.

Profily etap Tour de France 2024

1. etapa: Florencie - Rimini (206 km, kopcovitá)

Úvodní etapu slavného závodu ovládl francouzský cyklista Romain Bardet, který po 206 kilometrech spolu se stájovým kolegou z dsm–firmenich PostNL Nizozemcem Frankem Van den Broekem těsně dotáhl únik. O pět sekund později dorazil do cíle peloton v čele s Belgičanem Woutem van Aertem. Jediný český zástupce Jan Hirt nabral hned na úvod velkou ztrátu. Více čtěte ZDE >>>

Profil 1. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

2. etapa: Cesenatico - Boloňa (199 km, kopcovitá)

Druhou etapu s cílem v Boloni vyhrál po samostatném úniku Francouz Kévin Vauquelin. V cíli bezmála dvousetkilometrové trati měl náskok 36 sekund před norským cyklistou Jonasem Abrahamsenem. Ve žlutém trikotu pojede slovinský vítěz Gira d'Italia Tadej Pogačar. Více čtěte ZDE >>>

Profil 2. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

3. etapa: Piacenza - Turín (230,5 km, rovinatá)

Eritrejský cyklista Biniam Girmay vyhrál v hromadném spurtu třetí etapu a v posledním dojezdu 111. ročníku na italském území vybojoval pro stáj Intermarché-Wanty první vítězství ve slavném závodu. Vedení v průběžném pořadí se ujal Richard Carapaz, který vystřídal slovinského favorita Tadeje Pogačara a do žlutého dresu se oblékl jako první Ekvádorec v historii. Více čtěte ZDE >>>

Profil 3. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

4. etapa: Pinerolo - Valloire (140 km, horská)

Člověku při pohledu na tento sjezd tuhla krev v těle. Zatáčky vybírané úplně natěsno, navíc v obrovské rychlosti. To vše v podání Tadeje Pogačara, který chvíli před tím zaútočil před vrcholem legendárního Galibieru, kde bral bonusové sekundy. Další pak přidal díky etapové výhře a poprvé na letošní Tour de France jde do vedení s náskokem na hlavní rivaly. Druhý je Evenepoel. Více čtěte ZDE >>>

Profil 4. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

5. etapa: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas (177,5 km, rovinatá)

Britský cyklista Mark Cavendish vybojoval na Tour de France rekordní 35. etapové vítězství. Triumfem v závěrečném spurtu dnešní 5. etapy překonal Eddyho Merckxe, s nímž se poslední tři roky o primát na „Staré dámě“ dělil. Žlutý dres lídra si pohlídal Slovinec Tadej Pogačar. Více čtěte ZDE >>>

Profil 5. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

6. etapa: Macon - Dijon (163,5 km, rovinatá)

Zatím byl tím, kdo se snaží, ale velký sprinterský výsledek nepřichází. Na letošní Tour de France na sebe už dřív hodně upozornil, ale bylo to kvůli zvláštním brýlím. Teď se nizozemský šampion Dylan Groenewegen dočkal pozornosti díky etapové výhře. „Batman“, jak mu někteří nedávno začali říkat, předvedl v posledních desítkách metrů parádní výkon. Ale až foto finiš určil, že vyhrál opravdu on. Také hlavní favorité si v rovinatém dnu prošli zkouškou. Více čtěte ZDE >>>

Profil 6. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

7. etapa: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (25,3 km, časovka)

Zdálo se, že papírové předpoklady pro první časovku letošní Tour de France se bez potíží naplní. Tedy že v ní zvítězí úřadující světový šampion Remco Evenepoel. Jenže nakonec to přeci jen s nějakými nervy bylo. V závěru si totiž Belgičan myslel, že má defekt. I tak ale etapu vyhrál a získal další čas na Jonase Vingegaarda. Obhájce tentokrát tak suverénní nebyl. Žlutý dres udržel Tadej Pogačar. Jediný český účastník Jan Hirt zaostal za vítězem o více než čtyři a půl minuty a obsadil 127. místo. Více čtěte ZDE >>>

Profil 7. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

8. etapa: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises (183,5 km, rovinatá)

Etapa, od které si mnozí slibovali zajímavou příležitost pro únik, nakonec opět skončila hromadným dojezdem. Tato Tour de France opravdu přináší mnohé zajímavé okamžiky a příběhy. Ten svůj senzační dál vylepšuje eritrejský rychlík Biniam Girmay, jenž ovládl už druhé sprinterské měření sil. Hrdinský výkon znovu předvedl Nor Jonas Abrahamsen v dresu s puntíky. Více čtěte ZDE >>>

Profil 8. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

9. etapa: Troyes - Troyes (199 km, kopcovitá)

Tato etapa rozhodně nezklamala. Čtrnáct štěrkových úseků na trase 9. etapy Tour de France přineslo spoustu vzrušení a pro některé také nervů. Primož Roglič v problémech, Jonas Vingegaard na kole týmového kolegy, mnohé útoky Tadeje Pogačara, rozzlobený Remco Evenepoel. To je jen ve zkratce něco z toho, co se v nedělní etapě, kterou z úniku vyhrál Francouz Anthony Turgis, odehrávalo. Více čtěte ZDE >>>

Profil 9. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

10. etapa: Orleans - Saint-Amand-Montrond (187,5 km, rovinatá)

V hromadném dojezdu 10. etapy Tour de France se letos poprvé prosadil belgický cyklista Jasper Philipsen. Loňský vítěz bodovací soutěže, jenž měl dosud na kontě dvě druhá místa, porazil ve sprinterském souboji vítěze dvou etap Biniama Girmaye z Eritreje. Třetí byl Němec Pascal Ackermann. Vedení dál drží dvojnásobný šampion Slovinec Tadej Pogačar. Více čtěte ZDE >>>

Profil 10. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

11. etapa: Evaux-Les-Bains - Le Lioran (211 km, horská)

Ačkoliv všichni ostatní závodníci doufali, že v extrémně těžké 11. etapě dostanou šanci vyhrát z úniku, Tadej Pogačar měl od samého začátku dne zcela jiné plány. Ty potvrzoval i jeho tým a sám muž ve žlutém pak v nejtěžším kopci, kde zaútočil. Jonas Vingegaard ale nic nevzdal, Slovince dojel a dokonce jej pak i přesprintoval. Obhájce tak po těžkém pádu získává první vítězství a nesmírně cenný skalp. Více čtěte ZDE >>>

Profil 11. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

12. etapa: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot (204 km, horská)

Dvanáctou etapu vyhrál ve spurtu opět Biniam Girmay a vybojoval už třetí triumf v tomto ročníku. V čele bodovací soutěže díky tomu má už více než stobodový náskok. O čtvrté místo v průběžném pořadí přišel Slovinec Primož Roglič, kterého potkal v závěru etapy další pád. Trojnásobný vítěz Vuelty a šampion loňského Gira d'Italia klesl na šestou příčku, za vedoucím Pogačarem zaostává o 4:42 minuty. Více čtěte ZDE >>>

Profil 12. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

13. etapa: Agen - Pau (165,5 km, rovinatá)

Pro vítězství ve 13. etapě Tour de France si dospurtoval ve městě Pau belgický cyklista Jasper Philipsen a slaví druhý triumf během čtyř dnů. Přípravu na hromadný finiš poznamenal necelý kilometr před cílem pád. Philipsen po 165,3 kilometru předčil krajana Wouta van Aerta, třetí byl Němec Pascal Ackermann a čtvrtý Biniam Girmay z Eritreje, který má v letošním 111. ročníku už tři vavříny. Průběžné pořadí před víkendem v horách vede nadále o více než minutu Slovinec Tadej Pogačar. Více čtěte ZDE >>>

Profil 13. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

14. etapa: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (152 km, horská)

Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, nejspíš pojedeme na výhru Tadeje. Tak zněly hlasy z UAE Emirates před sobotní etapou, jež vedla i přes legendární Tourmalet. Pogačarův tým tentokrát sehrál dobrou taktickou hru, kterou vymyslel sám jejich lídr. Díky ní a Slovincově pověstnému dynamickému nástupu může tým žlutého muže slavit další navýšení náskoku, který je nyní na obhájce Jonase Vingegaarda 1:57 minuty. Ten se posunul na druhé místo. Více čtěte ZDE >>>

Profil 14. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

15. etapa: Loudenvielle - Plateau de Beille (198 km, horská)

Už tři minuty. Takový je náskok suveréna letošní sezony Tadeje Pogačara na největšího rivala. Visma-Lease a Bike předvedli v neděli velmi sympatickou a bojovnou taktiku, Jonas Vingegaard zase po tom, co má za sebou, neuvěřitelný výkon. Na Slovince ve žlutém to přesto nestačilo. Do volného dne jde z prvního místa a hlavně fyzickou a psychickou převahou. Třetí týden však bude nesmírně náročný. Více čtěte ZDE >>>

Profil 15. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

16. etapa: Gruissan - Nimes (189 km, rovinatá)

Vítězem 16. etapy se stal po hromadném dojezdu Belgičan Jasper Philipsen a vybojoval třetí triumf v tomto ročníku. Vyrovnal tím bilanci dosud nejúspěšnějšího spurtéra letošního závodu Biniama Girmaye z Eritreji, který dnes 1,5 kilometru před cílem upadl a do finiše tentokrát nezasáhl. Přesto dál vede bodovací soutěž, Philipsen však snížil jeho náskok na 32 bodů. V celkovém pořadí se na předních místech nic neměnilo. Více čtěte ZDE >>>

Profil 16. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

17. etapa: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy (178 km, horská)

Sedmnáctou etapu Tour de France vyhrál po úniku v závěrečném stoupání Richard Carapaz, který se tak dočkal prvního etapového triumfu na slavném závodě. Druhý dojel Simon Yates. Ve skupině, jež byla daleko za únikem, opět Tadej Pogačar nastoupil Jonasi Vingegaardovi a o dvě vteřinky zvýšil svůj náskok v čele celkového pořadí. Více čtěte ZDE >>>

Profil 17. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

18. etapa: Gap - Barcelonnette (180 km, kopcovitá)

Belgický cyklista Victor Campenaerts po úniku trojice jezdců vyhrál v Alpách 18. etapu Tour de France a připsal si první úspěch na slavném závodě v kariéře. Druhý skončil domácí Mattéo Vercher, třetí byl Polák Michal Kwiatkowski. Více čtěte ZDE >>>

Profil 18. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

19. etapa: Embrun - Isola 2000 (145 km, horská)

Dlouhé extrémní kopce, vysoká nadmořská výška. Mělo to být to, co mělo nejlépe svědčit Jonasi Vingegaardovi. Obhájce posledních dvou triumfů měl právě tady útočit, aby se pokusil dostat žlutý dres na své tělo. Jenže výsledkem je opak a zklamání dánského hrdiny. Na ostré tempo Pogačarových kolegů odpověď nenašel, naopak další ze svých ataků předvedl Slovinec a dojel si už pro čtvrtou výhru na letošní Tour de France. K tomu získal další 1:52 minuty ke svému náskoku. Více čtěte ZDE >>>

Profil 19. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

20. etapa: Nice - Col de la Couillole (133 km, horská)

Tadej Pogačar vyhrál předposlední 20. etapu Tour de France a před nedělní časovkou má velmi blízko k třetímu celkovému triumfu. Vítěz "Staré dámy" z let 2020 a 2021 porazil v závěrečném horském testu o sedm sekund dvojnásobného úřadujícího šampiona Jonase Vingegaarda z Dánska a připsal si na nejslavnějším závodu světa letošní pátý a celkově 16. triumf. Více čtěte ZDE >>>

Profil 20. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

21. etapa: Monako - Nice (33,7 km, časovka)

Přidá Tadej Pogačar na letošní Tour de France šestou výhru? To byla hlavní otázka před nedělní časovkou, závěrečnou etapou 111. ročníku v Nice. Celkové pořadí už totiž bylo určeno a jen velké neštěstí by jej změnilo. Sedmnáct etap odjel Slovinec ve žlutém dresu a došel si pro něj i na pódium na Azurovém pobřeží. A k tomu přidal i etapový triumf v časovce. Král této Tour je korunován. Jediná změna nastala na 10. místě celkového pořadí. Více čtěte ZDE >>>

Profil 21. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

Trasa a mapa Tour de France 2024

Délka: 3492 km

Start: Florencie (Itálie)

Cíl: Nice (Francie)

7 horských etap

2 časovky

Mapa Tour de France 2024 • Foto letour.fr

Týmy na Tour de France 2024

Název 1 Alpecin-Deceunick 2 Arkea-B&B Hotels 3 Astana Qazaqstan Team 4 Bahrain - Victorious 5 BORA - hansgrohe 6 Cofidis 7 Decathlon AG2R La Mondiale Team 8 EF Education-EasyPost 9 Groupama - FDJ 10 INEOS Grenadiers 11 Intermarché - Wanty 12 Israel - Premier Tech 13 Lidl - Trek 14 Lotto Dstny 15 Movistar Team 16 Soudal Quick-Step 17 Team DSM - Firmenich Postnl 18 Team Jayco AIUIa 19 Team Visma | Lease A Bike 20 TotalEnergies 21 UAE-Team Emirates 22 Uno-X Mobility

Češi na Tour de France 2024

Poslední dva ročníky Tour se obešly bez české účasti a zatím to vypadá, že trend se nezmění ani letos. Českou cyklistiku tak alespoň může těšit konečné 8. místo Jana Hirta na květnovém Giru.

Kde sledovat Tour de France v TV?

Přímý přenos z jednotlivých etap nabídnou stanice ČT Sport a Eurosport 1, na stanici Eurosport 2 pak můžete sledovat doprovodný program k Tour de France včetně preview k jednotlivým etapám.

Výsledky Tour de France 2023

Celkové pořadí 1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 82:05:42,

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) -7:29

3. Adam Yates (UAE Team Emirates) -10:56

4. Simon Yates (Team Jayco AlUla) -12:23

5. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) -13:17

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) -13:27

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) -14:44

8. Felix Gall (AG2R Citroën Team) -16:09

9. David Gaudu (Groupama-FDJ) -23:08

10. Guillaume Martin (Cofidis) -26:30 Bodovací soutěž Jasper Philipsen (Bel. / Alpecin-Deceuninck) Vrchařská soutěž Giulio Ciccone (it. / Lidl-Trek) Mladí jezdci Tadej Pogačar (Slo. / UAE Team Emirates) Týmy Jumbo-Visma

Posledních 12 vítězů Tour de France