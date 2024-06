Fotbalový superman v pondělí slavil 14. narozeniny syna Cristiana. Při jeho až nechutně přísné životosprávě nelze předpokládat, že by se před mačem s Čechy zpumprlíkoval, ale…

Velikán Karel Poborský (52) by i tak hrozně rád viděl Cristiana Ronalda (39) v základní sestavě těžce favorizovaných Portugalců! Jako jejich sebevražednou zbraň, dýku v zádech. Čili ku prospěchu svých nástupců v národním áčku kouče Haška

„Doufám v to. Už delší dobu tvrdím, že v tom případě bude Ronaldo patřit k jejich nejslabším článkům,“ začal svoji úvahu »Poborák«. „Fanoušci obou týmů z něj budou šílet, ale ve svém věku už přece jen není pro výstavbu hry a presink tak platný jako jeho mladší spoluhráči. Našemu týmu by to tedy spíše pomohlo,“ soudí slavný driblér Karel Poborský. Jasně, Ronaldova bilance 130 branek v 207 zápasech za reprezentaci jsou jen cifry, které mu budou na place Red Bull Areny v Lipsku platné jako svačinář v hladomorně.

Míčový filuta Poborský je poslední Čech, který Portugalce přemohl. Ve čtvrtfinále ME 1996 ztrapnil »Výběr strojů«, jak se jejich mužstvu přezdívá, lobem, jenž je navždy uložen v pokladnici světové kopané a v paměti fajnšmekrů. Proč to nezkusit zase? Vždyť současný mančaft ten kop taky umí. Vzpomínáte? Patrik Schick jím na minulém Euru definitivně sebral všechny hračky Skotům…