Reprezentace v novém, i když za velké peníze. Schick a spol. už mají servis

Není to příjemná vzpomínka, i když se paradoxně váže k úspěchu. Nabízí však otázku, zda nemohl být ještě výraznější. Poté, co český tým pronikl na EURO 2020 hraném kvůli čínskému viru o rok později do čtvrtfinále, v němž padl s udatnými Dány, si Patrik Schick s Antonínem Barákem postěžovali na servis v národním mužstvu.