PREVIEW Portugalska: Těžké hledat slabiny, Ronaldo může zářit. Co kouč?

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva… Prakticky každé jméno v týmu Portugalska budí strach. První soupeř Čechů na EURO je jedním z největších favoritů celého turnaje a podle redaktorů Sportu oprávněně. Zničující sílu dopředu totiž jihoevropané doplňují i solidní defenzivou. Portugalci měli silné týmy i v posledních letech, proč je to ale letos ještě trochu jiné? Patří veterán Ronaldo stále do základní sestavy? Má tým vůbec nějaké slabiny? To řeší redaktoři Jakub Plaskura a Bartoloměj Černík ve speciálním PREVIEW k soupeřům české reprezentace ve skupině F.

Portugalci propluli kvalifikací bez jediného škrábnutí. Neztratili ani bod, nastříleli 36 gólů, 2 inkasovali. Dominantní formu si sice trochu pokazili nepřesvědčivými přípravnými zápasy před šampionátem, přesto nastupují na turnaj dobře nalazení.

„Na kvalifikaci bylo vidět, že vyměnili hned několik herních systémů a formace. Zvládnou hrát 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 5-3-2, všechno možné…Na každý tento styl mají hráče. Tým se tak dokáže připravit prakticky na jakéhokoliv soupeře,“ poukazuje na velkou výhodu Portugalska redaktor Bartoloměj Černík.

Redaktora Jakuba Plaskuru zaujalo, že „Selecao“ už není sbírkou egoistických hvězd. „Hrají velice týmově. V generálce proti Irsku byly situace, kdy Ronaldo mohl jít za hattrickem, ale on raději přihrával kolegovi. Bavíme se o zlaté generaci, ale týmovost bývá alfa omega velkých turnajů,“ říká.

Právě postava Cristiana Ronalda je jedním z nejžhavějších témat kolem týmu. Hvězda světového fotbalu už má 39 let a hraje v Saúdské Arábii. Přesto by měla hrát v základní sestavě. „Spekulovalo se o tom, zda už nejsou Portugalci komplexně silnější bez Ronalda. Ale on je na hrotu stále vynikající,“ říká Plaskura. „Na tomto šampionátu má ještě hodně co dát,“ přitakává Černík.

Koho vidí redaktoři jako skrytou hvězdu týmu? Jak hodnotí trenéra Roberta Martíneze, který v minulosti vedl zlatou generaci Belgie. Existují v nabušeném týmu vůbec nějaké slabiny? Poslechněte si celé PREVIEW na iSport premium nebo liganaruby.cz