Nečitelní Češi? Ne, jejich styl je jasný. Líbí se mi, říká kouč Martinez

„Myslím, že styl Čechů je zcela jasný,“ říká Martinez. „Už jsem proti nim hrál třikrát a technická struktura se měnit může, mohou hrát s různým počtem obránců, ale jejich styl se mi líbí hodně. Napadají vysoko, presují, chtějí dávat góly. A taky mě zaujalo, jak riskují a dostávají se do protiútoku,“ pokračuje trenér Portugalců, který na předchozím šampionátu dovedl Belgii do čtvrtfinále.

„Souček má za sebou skvělou sezonu, Schick vyhrál bundesligu… Jsou to opravdu dobří hráči a silně ovlivňují herní styl českého týmu. Hrají, aby vyhráli, rádi riskují a myslím, že to bude opravdu krásný zápas pro neutrální fanoušky,“ těší se kouč českého soupeře.

Portugalci by jistě chtěli navázat na střetnutí v Lize národů, kdy Selecao českou reprezentaci sestřelilo nejdřív 2:0 a pak v Praze 4:0. „Tohle jsou ale úplně jiné podmínky, situace je jiná,“ upozorňuje Ruben Dias.

„Pro nás je důležité se poučit z posledního zápasu v Praze, vzpomenout si, jak jsme se cítili a přenést to do zítřka. Jejich tým je jiný, ale klíčoví hráči tam zůstali, to nám může pomoci i do zítřka,“ pokračuje jeden z nejlepších stoperů světa, který má za sebou titulovou sezonu v Manchesteru City.

Dias trochu mezi řádky narážel i na soudržnost národního týmu, která i podle portugalských insiderů nebývá vždy úplně nejlepší. V mužstvu je celá řada hvězd, což podle některých může být problém i pro hierarchii v týmu. A mezi novináři i fotbalovou veřejností se řeší, zdali by nebylo pro tým efektivnější, kdyby hrál bez Cristiana Ronalda v základní sestavě.

Stoper City ale roli kapitána Ronalda bere za stěžejní. „Pro mě je Cristiano velká inspirace, ukazuje, že je všechno možné a že v reprezentaci je možné dosáhnout snů. Hlavně je velké potěšení mít ho v týmu. Ať už jsou to maličkosti nebo velké věci, pomáhají nám. I v této fázi kariéry nám ukazuje, že chce stále vyhrávat. Je to náš kapitán, vzhlížíme k němu a půjdeme s ním až do konce,“ má jasno Dias.

A ve stejném duchu Ronaldův přinos hodnotí i kouč Martinez. „Cristiano není v týmu jen za zásluhy, tam se nedostanete jen kvůli jménu. Má přes padesát gólů v saúdské lize, hraje konzistentně, během kvalifikace dal devět branek. Je gólový, dobře roztahuje obranné řady. Během let se jeho styl trochu změnil, ale beru ho do Německa, protože je opravdu platný hráč a čísla to ukazují,“ hájil kapitána Martinez. A je fakt, že i při pohledu zblízka je Ronaldo i v devětatřiceti letech neskutečně nadupaný. Podobně jako jeho o deset mladší kolegové.

Nadupaný tým mají ostatně Portugalci celý. A jeden z nejnabitějších na celém EURO. Před turnajem je ale postihly dvě balkánské ťafky. Jedna ještě v březnu od Slovinců, a teď ta bolestivější krátce před EURO, když je Chorvatsko porazilo 2:1. Jak Ruben Dias, tak trenér Roberto Martinez ale věří, že právě tyto zkušenosti portugalský tým před turnajem posílí. „Byla to pro nás velká chvíle. Museli jsme si o některých věcech promluvit. Stalo se to ve správnou chvíli, ještě před začátkem EURO,“ říká Ruben Dias.

A ještě perlička na závěr. V pověrčivém fotbalovém prostředí dostal Martinez otázku na to, jestli mívá nějaké předzápasové rituály. Odpověď? „Nudná. Pověrčivý nejsem, narodil jsem se v pátek třináctého, takže nejsem typ člověka, který by přikládal důležitost takovým věcem,“ uzavřel s úsměvem trenér Portugalska.