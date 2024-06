Sexy fanynka Knöllová na Euru rozpoutala vášně: Válka se známou moderátorkou!

Stejně jako před necelými dvěma lety v Kataru na mistrovství světa, i nyní na Euru v Německu je přítomna Ivana Knöllová (26), podle mnohých nejvíce sexy fotbalová fanynka na světě. Nyní se ale půvabná kráska rozčílila kvůli známé německé moderátorce Lauře Wontorrové (35). O co přesně jde?

Celá eskapáda začala o víkendu v Berlíně před utkáním mezi Chorvatskem a Španělskem rozhovorem Knöllové pro televizi MagentaTV, kde odpovídala na otázky ohledně fotbalové tématiky. Například si tipla finále letošního Eura, které si podle ní zahraje Chorvatsko, kterému fandí, proti Francii. Kromě toho si ale spoře oděná krasavice postěžovala na nízké teploty, které v hlavním městě Německa panovaly. „Je trochu chladno,“ řekla během rozhovoru.

Následně se vysílání přesunulo ze stadionu zpět do studia, kde si do Knöllové rýpnul moderátor Johannes Kerner. „Teoreticky by byla i možnost si něco obléknout, když je zima,“ poznamenal. Obraz se pak přesunul na Lauru Wontorrovou, která se nacházela na kolínském stadionu, kde měla po boku exreprezentantku Tabeu Kemmeovou a bývalého bundesligového profesionála Ciriaca Sforzu. „Nyní bychom se jednoduše pokusili přijít s trochou odbornosti,“ prohlásila.

Po rozhovoru v živém vysílání se Knöllová rozohnila na sociální síti. „Drahá Lauro, kdybych vypadala jako ty, nosila bych pouze zimní oblečení,“ zaútočila na moderátorku. To ale z její strany nebylo vše! Odnesla to i samotná televizní stanice. „Nejméně profesionální televize všech dob. Naučte své moderátory kultuře a už mě nikdy nezvěte na rozhovor,“ dodala naštvaná sexbomba.

Byla poznámka od moderátorky Wontorrové tím důvodem, proč se do ní tmavovlasá modelka opřela? Podle německého listu Bild nikoliv. „Nevím, kdo ta žena vlastně je, ale lidé mi řekli, že po mém rozhovoru v živém vysílání ona a ještě další žena o mně říkaly dost nepěkné věci,“ měla Knöllová napsat reportérovi Bildu na WhatsApp. Bývalou Miss Chorvatska tak není radno provokovat.