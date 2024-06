Těhotná tenisová hvězda Kvitová: Pochlubila se bříškem!

Ještě chvíli a stane se z ní maminka. Petra Kvitová (34), jedna z nejúspěšnějších českých tenistek, již brzy porodí svého prvního potomka. Před porodem navíc zveřejnila fotku, která dokazuje, že radostný okamžik se už blíží.

Petru Kvitovou brzy čeká nová životní role. Z elitní tenistky by se co nevidět měla vůbec poprvé stát maminka. Potomka bude mít se svým manželem a koučem Jiřím Vaňkem, přičemž samotné těhotenství ohlásila Kvitová veřejnosti na Nový rok. Dočká se chlapečka, nebo holčičky? To zatím neuvedla.

Nyní na sociální síti zveřejnila snímek, na kterém už má pořádné bříško. Společně s ní je na fotce i Vaněk, jenž si se svou láskou vyměnil zamilovaný pohled. Příspěvek doplnila dvojnásobná vítězka prestižního Wimbledonu o emotikon bílého srdce. V komentářích se následně strhla lavina gratulací, ke kterým se připojila například i bývalá světová čtyřka Belinda Benčičová, která sama před dvěma měsíci porodila dcerku.

Kvitová se tak po Barboře Strýcové a Andree Hlaváčkové stane letos další maminkou ze světa českého tenisu. Naposledy se Kvitová objevila na kurtu v ostrém zápase minulý rok během říjnového turnaje v Pekingu. Uvidíme ještě někdy Petru na kurtu? Na odpověď si budeme muset počkat.