Čas pomsty pro Čechy: Tohle si teď vypijete, Turci!

Jako na dně turecké kávy zůstává lógr, tak se ve fotbalové zemi praotce Čecha usadila silná bolest ze dvou vyřazení od Turků z Eura. Teď je ta chvíle, kdy by si ten nechutný šálek měl konečně vypít soupeř!

Česko – Turecko (dnes od 21:00, ČT sport), závěrečný duel skupiny F. Osud naservíroval národnímu týmu znovu po osmi letech nemlich ten samý scénář: prohra s favoritem (Portugalsko 1:2), poté plichta (Gruzie 1:1) a pak duel proti nájezdníkům od Bosporu.

Při ME 2016 ve Francii mužstvo Pavla Vrby (60) podlehlo Španělsku 0:1, remizovalo s Chorvatskem 2:2 a v Lens pak bez zraněného kapitána Rosického padlo s Tureckem 0:2. „Jsme zklamaní, že se nám rozhodující zápas nepovedl,“ hlesl tehdy brankář Petr Čech (42).

Řízky do Vídně

Tomu Turek nedal spát, vždyť na evropském šampionátu 2008 už čeští fanoušci balili řízky do Vídně na čtvrtfinále proti Chorvatsku. Češi pod vedením Karla Brücknera (84) měli ještě v 75. minutě nad Tureckem náskok 2:0, ale protivník otočil skóre i díky strašné »Čechínově« botě, kdy mu vypadl jednoduchý centr rovnou před Nihata.

„Zahodil jsem rukavice, i když za to nemůžou. Ale pomůže mi to zapomenout,“ smutnil jeden z nejlepších gólmanů své doby. Bizarně reagoval tehdejší šéf svazu Vlastimil Košťál (66): „Jde to na Petrův vrub. Mně ten balon z ruky nevypadl.“

Fuj, tohle už nechceme nikdy ochutnat! Do třetice musí nyní svěřenci Ivana Haška (60) na hamburském stadionu sebrat ze dna zbytky sil a vylít tu pachuť z turecké kávy do dřezu!