Šmicer: Teď už to byl Krejčí ze Sparty. Jestli Schickovi píchlo ve svalu...

Nabral Ladislav Krejčí svůj sparťanský jiskru?

„Měl jsem ten dojem. Hlavně ve druhém poločase patřil k našim nejlepším hráčům. V prvním poločase si málem nechal utéct jednoho hráče, ještě tomu dobře zabránil. Ale po změně stran agresivitou, nasazením a tím, že chtěl míč a změnit výsledek, patřil k nejlepším na hřišti. Tam jsem ve druhém poločase viděl Krejčího ze Sparty.“

Bude chybět Patrik Schick, kým byste ho nahradil?

„Patrik bude určitě chybět, jestli mu píchlo ve svalu, bude minimálně na pár dní nebo i týdnů mimo. Bohužel se to ve fotbale stává. A kým ho nahradit? Jsou tam Chorý, Chytil a Kuchta. Řekl bych upřímně, že mi to vychází na jednoho z dvojice Chytil nebo Chorý. Nepředpokládám, že budeme hrát na dva útočníky, Kuchta hraje spíš se dvěma křídly, nároďák takhle nehraje. Ale myslím, že hrál dobře s Galatasaray, to by se mu mohly oživit vzpomínky.“

Takže co myslíte?

„Výchozí pozici mají všichni tři dost podobnou. Chorý je na druhou stranu typ hráče, který by tam mohl udržet nejvíc balonů. Uvidíme, jak vůbec na Turky půjdeme, jestli budeme chtít presovat nebo čekat víc zezadu. Ovlivní to i výsledky dalších skupin, jestli nám třeba nebude stačit bod na postup.“

Vzhledem k tomu, jak se Lingr jeví ve formě, má cenu zkusit ho od začátku v základu?

„Samozřejmě vždy když se nevyhraje, člověk cítí, že v zápase šlo udělat něco víc. A ten pocit jsme měli, protože Gruzie už ke konci šlapala vodu. Byla unavená do obrany, říkalo se, jestli neměl jít Chorý místo Ševčíka nebo Baráka. O tom se všem diskutuje a v tom je fotbal krásný. Myslím, že i realizační tým si to musí rozebrat. Uvidíme, co jim vyjde na Turecko. Musíme odhadnout, kteří hráči jsou ve formě.“

Byl jste taky výborný žolík, třeba i na EURO 2004. Jaké to je být v této pozici?