Naplnit rozpočet! O kolik peněz se hraje na EURO. Jak jsou na tom Češi?

Ultimátním snem každého týmu je odvést si z Německa trofej. Funkcionáři se však dívají i na finanční aspekt účasti na turnaji, který není vůbec zanedbatelný. UEFA totiž celkem rozdá 331 milionů EUR, tedy 8 236 935 000 korun, přičemž každý z 24 účastníků má již za kvalifikaci jistých 230 milionů korun. Veškeré další finanční toky se odvíjí od dosažených výsledků.

Pokud by se někomu povedlo vyhrát všechny zápasy ve skupině a následně ovládnout i celý šampionát, odnese si maximální možnou odměnu, která je stanovena na 703 milionů korun. Jde tedy o stejnou částku jako na minulém turnaji.

Před pandemií COVID přitom UEFA počítala s tím, že na EURO 2020 celkově rozdá takřka o miliardu více než nyní. Italové, jako mistři, kteří vyhráli všechny zápasy ve skupině, si tehdy měli odnést 846 milionů korun. Nakonec však dostali pouze zmiňovaných 703 milionů a částka se nezvýšila ani pro turnaj v Německu.

Dosud si maximální možnou částku na šampionátu v tomto století vybojovali kromě Azzurri už jen Španělé před šestnácti lety.

Pokud se zaměříme na Čechy, tak FAČR tento rok počítá s příjmy přímo z EURO 2024 ve výši 250 551 845 korun. Dosud si však Češi nahráli jen necelých 243 milionů. K naplnění cíle pouze z odměn od UEFA tedy potřebují v zápase s Tureckem alespoň bodovat.

Na minulém šampionátu si přitom česká reprezentace přišla na 375 milionů korun, což byl šestý nejvyšší zisk ze všech účastníků. Z dostupných dat, která jsou od počátku století, šlo z českého pohledu po započtení inflace o finančně druhý nejúspěšnější evropský turnaj po EURO 2004.

Výhra nad Turky by tedy kromě postupu do osmifinále přinesla i 62 milionů korun do kasičky.