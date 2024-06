Hráči hledali útěchu v náručí příbuzných: Totálně prázdný Barák!

Myšlenky měli ponořené do tmy, ale světla na Volksparkstadionu ještě svítila. Na opuštěných tribunách zůstali ti, k nimž před půlnocí ztěžka stoupali pro útěchu.

Coufala líbala Hana, Douděru a Červa jejich Anety. Pro sladkou hubičku, coby medicínu na hořké zklamání, si přišli i Lingr za novomanželkou Lucií a David Jurásek za těhotnou Nikolou…

Fatálně a hloupě vyloučený Antonín Barák (29) tam postával i seděl jako hromádka neštěstí s totálně prázdným výrazem ve tváři. Manželka Nikola ho hladila a on hleděl do nicoty, z níž mu objetím pomáhali i otec a jeden ze synů. „Poplácal jsem Tondu v kabině po rameni. Mrzí ho to, ale už to nejde vrátit,“ popsal scénku s hříšníkem Tomáš Holeš (31).

Rodák z Havlíčkova Brodu Tomáš Souček (29) měl na ochozu v Hamburku rodiče a sestru. Dělali mu pomyslnou vrbu na místě, zatímco choti Natálii se ze smutku vyznal přes mobil. „Volal jsem si se ženou, zápasy spolu vždycky probíráme. Když přijedu domů, všechno řešíme. Teď je na jednu stranu ráda, že jedu zpátky za dětmi, ale na druhou nás všechny mrzí, jak to tady bylo celé nešťastné,“ soukal ze sebe kapitán fotbalové lodi potopené v ústí Labe do Severního moře...