Barák pod palbou kritiky. Pešír tvrdě: Nechce bránit. Opřel se i do Fouska

Šlo o klíčový moment zápasu. Antonín Barák na fotbalovém EURO proti Turecku (1:2) dohrál už po dvaceti minutách. Za dva fauly uviděl dvě žluté karty, okamžitě (a právem) se stal terčem kritiky. Ostře se do něj pustil ve studiu ČT sport také nedávný manažer národního týmu Tomáš Pešír, jenž 29letého záložníka na podzim poslal ze srazu domů. „Kritika by se neměla stahovat jen na trenéra a hráče, ale i předseda by si měl sáhnout do svědomí, jestli na výsledku nese vinu,“ šťouchnul mimo Baráka i do Petra Fouska, prvního muže českého fotbalu.

Barák před zápasem zaujal při hymně, emotivně se pustil do zpěvu. Pak se ovšem dopustil dvou rychlých přestupků. První žlutou dostal v desáté minutě.

„Tonda se nechytl se svým hráčem, přišel do souboje pozdě, soupeř si dal dva doteky, otočil se s balonem a Tonda se zachoval nešikovně, uškrtí ho na dresu, jasná žlutá,“ komentoval situaci Karel Poborský, bývalý reprezentant.

Bývalý reprezentant se ihned pustil do popisu i druhého případu. Barák přišlápl nohu tureckého hráče, dostal druhou kartu a odešel do kabiny. Od té doby hráli Češi v oslabení.

„Tonda vyjíždí s míčem, najde si prostor a dostává zpět přihrávku. Ale zase nepochopitelně se s tím otáčí. Evropský fotbal má naprosto jiné tempo, než vidíme u něj. O balon jednoduše přijde a přišlápne mu kopačku. Rozhodčí stál od něj deset metrů, správná červená a naprosté ovlivnění zápasu,“ poznamenal Poborský.

S tím souhlasil další z hostů Ondřej Čelůstka, bývalý reprezentační stoper. Tento moment rozhodl. „Bohužel, na rovinu musíme říct, že karty byly zasloužené. Je to hrubé ovlivnění vývoje zápasu,“ doplnil.

Barák měl být tahounem týmu, nyní v klíčovém střetnutí selhal. „Tonda hraje takový fotbal. Nevím, jestli desítka je post pro něj. Chybí dynamika, rychlost. Bohužel to dopadlo tak, jak skoro muselo. Turci si ho pohlídali,“ přihodil Poborský.

Hráč Fiorentiny nastoupil v prvním zápase proti Portugalsku (1:2) v 79. minutě, proti Gruzii (1:1) kvůli horečkám rovněž odehrál až poslední minuty.

„Když vidíme tiskové konference, na jedné říká, že bude hrát, pak má teplotu a nehraje, přitom střídá. Znovu jde na tiskovku, kde řekne, že byl připravený a doktor mu start nedoporučil. Což nechápu, že může takhle komunikovat, že do toho někdo z realizáku nehodí vidle. Teď se stalo tohle. Jak kdyby tomu šel naproti," řekl Poborský.

Jako poslední si ve studiu ČT sport vzal Tomáš Pešír, ještě na podzim manažer reprezentačního áčka za éry Jaroslava Šilhavého.

„Dostal se do těch situacích naprosto sám,“ řekl rezolutně. „Nechce se mu bránit, alibistické bránění. Je to pomalé, má osm doteků na půli. Jasná žlutá karta,“ obul se do Baráka.

Pešír přitom stál za vyhozením Baráka z reprezentace při neshodách hráče s trenérem Šilhavým.

K zásadnímu momentu se vrátil i po utkání. „Pro mě je úplně zásadní, že dnešní zápas jsme ztratili tím, že Tonda Barák dostal červenou kartu. To je bez debaty," zmínil Pešír.

Následně se opřel také do předsedy svazu Petra Fouska, jenž v lednu dosadil do funkce nového trenéra Ivana Haška.

„Když jsme byli u rozhodnutí, že Tonda nebude jezdit s nároďákem, seděl u toho Petr Fousek, který je za mě šéf nároďáku. Minimálně se tak tváří, dává taková vyjádření a říká to do televize. Byl u toho a říkal, že jde o správné rozhodnutí. Pak přijde nový trenér a on se podepíše pod to, že Tonda je zpátky a ještě mu dají roli lídra. Za mě je to špatně. A neměla by se kritika stahovat jen na trenéra a hráče, ale i předseda by si měl sáhnout do svědomí, jestli na tom nese vinu,“ zakončil Pešír dlouhé zhodnocení.

Barákovo vystoupení proti Turecku pochopitelně rezonuje, bylo tématem také ve studiu iSport.cz.

„Tondova chyba byla, že přidržoval balon. Myslím, že Turci na to byli připravení. Bylo to vidět v nebezpečných pozicích, kde ho zdvojovali. Z toho pramenila červená karta i nebezpečné ztráty. Bohužel mu zápas od začátku nesedl, myslím, že ho to samotného mrzí. Je dobrý fotbalista, ale někdy je to kruté,“ řekl Martin Svědík, bývalý trenér Slovácka.

Ve výsledku Barákovo vyloučení přispělo k tomu, že český tým jede domů s jediným bodem po třech zápasech v základní skupině F.