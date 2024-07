Rodiče zesnulého cyklisty Dregeho dorazili na poslední etapu: Srdceryvná slova

Závod Kolem Rakouska poznamenala v sobotu tragická událost, při které zemřel norský závodník André Drege (†25). Ten přišel o život při sjezdu z Grossglockneru. V neděli se uskutečnila už jen krátká vzpomínková jízda, na kterou dorazili i rodiče zesnulého cyklisty.

Po tragickém úmrtí norského cyklisty Andrého Dregeho už peloton na podniku Kolem Rakouska v neděli nezávodil. Na přání rodiny i jeho týmu se uskuteční už jen krátká vzpomínková jízda.

V původním rozpisu měli dnes cyklisté absolvovat závěrečnou pátou etapu dlouhou 144 km z Kufsteinu do Kühtai. Místo toho organizátoři oznámili, že se uskuteční jen neutralizovaná desetikilometrová jízda. „Dá to celé cyklistické rodině příležitost zpracovat, co se stalo, a uctí Andrého památku,“ uvedl ředitel závodu Thomas Pupp.

Vzpomínkový den začne v Kufsteinu minutou ticha. Pak se jezdci přesunou auty do Tulfesu, odkud ve 13:30 vyrazí na kondolenční jízdu. Měřit bude 10 kilometrů a skončí v Innsbrucku-Iglsu. „Bylo to výslovné přání Andrého rodiny a jeho týmu, abychom etapu dokončili na kole,“ dodal Pupp.

Závěrečné kilometry sledovali také Andrého rodiče. „Andre by si to tak přál. Cyklistika pro něj byla vším, jeho velkou vášní. I přes tuto tragédii je dobré vidět, že cyklistická komunita stojí při sobě,“ řekl podle Heute.at otec ve velmi emotivním projevu.

Po něm přišla na řadu objímání a dlouhé rozhovory s týmovými kolegy jeho syna. Cyklistická komunista tak ukázala nejlépe jak mohla, že se dokáže semknout. Všichni by si ale přáli, aby důkaz nemusel přicházet při takto tragické události...