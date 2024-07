Nosková hrála Wimbledon s těžkým srdcem, zemřela jí maminka

Po prvním i druhém wimbledonském kole, v němž nestačila na Kanaďanku Biancu Andreescuovou (3:6, 6:7), byla v Londýně Linda Nosková omluvena z tiskové konference. Osobní důvody, znělo vysvětlení zástupců WTA, kteří dvakrát předali českým novinářům tenistčin krátký namluvený komentář k utkání. „Zápas nebyl úplně takový, jak jsem si představovala. Moc jsem se nedostala do tempa. Bianca má takový otravný tenis, je těžké si proti ní prosadit svou hru,“ zhodnotila mladá tenistka porážku, ve smutné situaci zcela nepodstatnou.

Maminka Ivana, jež jí byla po celou kariéru oporou, podlehla rakovině, s kterou opakovaně bojovala několik posledních let.

Její příběh je symbolem obětavosti tenisových rodičů. Lindu měla po čtyřicítce z druhého manželství. S manželem Drahošem Noskem, nadšeným sportovcem, se tehdy začala rekreačně věnovat tenisu a dcera už u kurtů zůstala. Její talent postupně zaujal, za lepšími tréninkovými podmínkami se rodina přestěhovala z valašské vesnice Bystřička do Přerova. Skromné příjmy rodiny šly do dceřina sportování. Aby Lindě vytvořila co nejlepší podmínky, odešla Ivana Nosková i z vlastní práce a doprovázela ji, kde se dalo. Po čtyři roky například dojížděly na přípravu do Švýcarska k Melanii Molitorové, matce Martiny Hingisové .

Dnes je teeangerka Nosková 26. tenistkou žebříčku, jíž se předvídá velká budoucnost. I díky obětavé péči maminky Ivany.