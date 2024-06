Růžička o trápení v rodině: Dlouholeté spory kvůli manželce!

Téměř osm let. Tak dlouho má Vladimír Růžička (60) po boku svou ženu Marii, se kterou vychovává jejich dcerku Lejlu (6). Mohlo by se zdát, že v rodině klape vše tak, jak má. Slavný hokejový trenér ale nyní prozradil, že tomu tak úplně není. Proč?

Když se v Česku řekne Vladimír Růžička, většině lidem se vybaví především vítěz z Nagana a status jednoho z nejznámějších koučů v tuzemsku. Jak ale vypadá jeho soukromý život? Ten Růžička nyní poodhalil. Rozpovídal se zejména o své manželce Marii, která je poměrně aktivní na sociálních sítích, především pak na instagramu.

„Myslím, že je dospělá a ví, co dělá. Je mladá, a dneska ti mladí lidé v tomhle jsou. Já to ani moc nesleduju,“ řekl Růžička v rozhovoru pro server super.cz. Právě láska současného trenéra druholigového Mostu je ale trnem v oku Vladimírových starších potomků.

Co o nelehké situaci pověděl? „Vídáme se bez manželky. Mně i manželce to vadí, ale nedá se s tím zatím nic moc dělat. Marii zatím mé děti nepřijaly. Už je to docela dlouho. Přejeme si, aby to bylo lepší,“ povzdechl si.

Řeč přišla i na letošní úspěch hokejových reprezentantů. Jak oslavil Růžička, který sám získal zlato před domácím publikem v roce 1985, obrovský triumf českých hráčů? „Já nejsem moc slavící typ, i to Nagano jsem slavil jen jeden den. Nechodil jsem do barů, já moc na alkohol nejsem, teď doma jsem si dal jenom plzničku,“ prozradil.