Smrt partnera (†42) Sabalenkové: Šokující zvrat!

V úterý ráno otřásla sportovním světem zpráva o náhlém úmrtí někdejší hvězdy NHL a partnera tenistky Sabalenkové Konstantina Kolcova (†42). Bývalý běloruský reprezentant podle informací zahraničních médií zemřel v Americe, kam vyrazil podpořit svou lásku na tenisovém turnaji. Běloruská média nejprve uvedla jako příčinu smrti uvolněnou krevní sraženinu, zdá se ale, že je všechno jinak!

Kolcov působil jako asistent hlavního trenéra Salavatu, kterému se letos v playoff příliš nevedlo a podle ruských webů mu navíc ani nebyla prodloužena smlouva. Brzký konec sezóny mu však alespoň umožnilo cestovat za svou partnerkou Arynou Sabalenkovou do USA, kde se momentálně koná Miami Open.

Z Ameriky už se ale bohužel za svými blízkými do Běloruska nikdy nevrátí. V úterý ráno Salavat informoval o skonu bývalého hokejisty.

Běloruský web Telegraf.news nejprve uvedl, že příčinou úmrtí byla krevní sraženina, odpoledne však přišla šokující zpráva. Policie z Miami-Dade podle AFP dnes oznámila, že úmrtí vyšetřuje jako sebevraždu. Policejní mluvčí Argemis Colome agentuře sdělil, že byla policie v noci přivolána do hotelu v Miami Beach poté, co "muž vyskočil z balkonu". Vyšetřování žádné podezření na spáchání trestného činu neodhalilo.

Britský DailyMail pak přinesl další velmi překvapivou zprávu, když uvedl, že se Sabalenková rozhodla do turnaje nastoupit. První zápas by měla podle rozvrhu odehrát v pátek.

Opustil kvůli ní rodinu

Příběh lásky mezi Arynou Sabalenkovou a jejím partnerem měl ale velmi krušné začátky. Kolcov byl ženatý s manželkou Julií, se kterou měl tři děti. Pár se v roce 2020 rozvedl a na jaře roku 2021 začal Konstantin veřejně randit s tenistkou. Jeho bývalá žena ovšem viděla rudě.

„Výzva pro všechny dívky, které se pověsily na cizí muže s rodinami s dětmi! Je to odporné!“ rozhonila se Julia na sociálních sítích podle ruského webu KP.ru. Po odchodu Konstantina evidentně zůstala na potomky naprosto sama a trápilo ji, že si nemůže jejich dětství tak moc užít.

„Je to nejúžasnější a nejšťastnější období, ale zároveň nejtěžší, protože malé dítě bere spoustu sil, energie a času,“ popisovala bývalá žena Kolcova. Na závěr naznačila, že když muž odejde od rodiny jednou, udělá to klidně víckrát: „Může se stát, že si to jednou zažijete taky.“

Teď už bohužel děti Konstantina zůstaly bez tatínka navždy...