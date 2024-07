Překvapivé přiznání Soukalové: Který biatlonista získal její srdce?

Působí jako víla, ale zdání klame! Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová (34) fanouškům ukázala, jak si s partnerem Milošem krátí dlouhé cesty v autě. A zároveň na sebe práskla dost překvapivé věci!

Někdejší reprezentantka Gabriela Soukalová na sociálních sítích zveřejnila video z auta, kterým jela spolu se svým partnerem Milošem Kadeřábkem. Dlouhou chvíli na cestách si pár krátil pokládáním různých otázek. Díky nim se fanoušci dozvěděli například to, že kdyby si Gábina mohla vybrat jakoukoliv osobnost, se kterou se může setkat, pak by její volba padla na herce Jaroslava Duška.

Pak ale Miloše zajímalo například to, jakou největší škodolibost jeho partnerka někomu vyvedla. A Soukalová přiznala, že jich spoustu prováděla hlavně na střední!

„Asi ta největší byla, že jsem chtěla vystrašit učitelku, kterou jsme neměli moc rádi. A tak jsem během hodin ateliéru vytvořila takovou realistickou postavu, kterou jsem vyztužila takovýma novinama a dalšíma věcma, molitanem… Oblékla jsem ji do zimního oblečení a pak jsem čekala na tuhle paní učitelku na chodbě, kde jsem přivázala tu figurínu vlastně pod krkem, udělala jsem oprátku pod krkem a s kamarádem jsme ji hodili požárním schodištěm, kudy chodila do kabinetu,“ popsala Gabriela.

„A vzhledem k tomu, že byla přivázaná na gumicuku, tak to skákalo od druhého patra od strojárny až do čtvrtého a… Dlouho jsem neviděla nikoho se zpotit za tři vteřiny a sjet zádama po zdi. Byl to zajímavý pocit,“ přiznala bronzová medailistka z Her v Soči, která k videu připsala text »Paní učitelko, jestli se díváte, ještě jednou se omlouvám.«

Záhy se Miloš zeptal Gábiny také na to, jestli se jí některý z biatlonistů vzhledově líbil. A s odpovědí bývalá reprezentantka dlouho neotálela.

„Komu by se nelíbil Martin Fourcade, takovou holku neznám,“ prozradila. „A bylo něco?“ zajímal se Miloš. „Zlato, jasně, že ne,“ usmívala se do kamery s výrazem, který ale možná nahrává pochybnostem.

Po prozrazených pikantnostech si nejspíš budou fanoušci sympatické zrzky přát, aby na cestách se svým partnerem trávila ještě více času.