Odvrácená tvář biatlonového MS: Rodina šéfa rolbařů trpí!

Je půl deváté večer. Závodníci jsou dávno na hotelu, nabírají síly do dalších závodů. V areálu biatlonového MS se ale rozhodně spát nejde. Rolbařovi Tomáši Procházkovi právě začíná noční šichta.

Na starosti má zasněžování, úpravu trati a noc co noc sedá do rolby, aby se pustil do těžkého boje s jarním počasím. „Jedeme skoro nonstop. Včera jsme začali o půl deváté ráno a skončili skoro ve dvě ráno. Rodina trošku trpí, dlouho mě neviděli a asi chvíli neuvidí,“ chytá se Procházka za hlavu.

Těžká šichta

Obsluhu 12 sněžných děl, čtyř roleb a další techniky má na starosti šest lidí. Dva z nich nepřetržitě nakládají sníh z obřího zásobníku do náklaďáků. Ty ho pak rozváží po tratích, tři rolbaři sníh rozhrnují a starají se, aby vše bylo tip ťop. Tedy v rámci možností, kvůli teplu denně odtaje 20 centimetrů technického sněhu. Šířka tratí je od 6 do 10 metrů, výška sněhu se udržuje aspoň na 60 centimetrech. „Kdyby normálně mrzlo, jsme tady půlku času. Jedna rolba obyčejně čtyřkilometrový okruh upraví za hodinu a půl, v tomhle to trvá tři a půl,“ krčí šéf rolbařů rameny.

Hnojí sníh

Organizátoři sněhovou břečku zpevňují solí i močovinou. Nejvíc je trápí obří plocha stadionu a trestného kola, pod to zatéká voda, na klíčové místo se navíc špatně dostávají náklaďáky. „Věděl jsem, že budou podmínky špatné, ale tohle jsem nečekal. Ale my to i tak zvládneme,“ je si Procházka jistý.