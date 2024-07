Wimbledonská šampionka Krejčíková přiletěla v tichosti: Utajený návrat domů!

Bylo krátce po čtvrt na deset, když na brněnském letišti v Tuřanech přistál po 104 minutách letu tryskáč s Barborou Krejčíkovou (28) na palubě.

Z okénka se dvojnásobná grandslamová vítězka mohla dívat klidně na rodné Ivančice, vždyť letoun letěl cirka 10 kilometrů od nich. Tam, kde Krejčíková s kariérou začala, se vrátila s nejcennějším »talířem« v tenisovém světě. Jak symbolické...

O jejím příletu do Česka věděl jen málokdo. Možná proto, že ve svém týmu nemá mediálního manažera. Na místě bylo jen pár zástupců médií. Žádná velká »show«, ale komorní atmosféra. Krejčíková za to byla ráda a vyhlížela postel. „Těším se hlavně, že si půjdu lehnout. Moc jsem toho nenaspala,“ usmívala se a při zmínce na oslavy mrkla: „Chvilku to oslavovat budu, v Londýně jsem si to moc užila, a teď se těším, že si to užiju tady.“

A jaké byly její bezprostřední pocity z posledních dní po návratu zpoza země za Lamanšským průlivem? „Je hrozně těžké uvěřit, že se to povedlo. Pomalu to vstřebávám. Je to ohromný úspěch,“ vyprávěla nadšená leč unavená Bára. „Je to neskutečný, že jsem mohla potkat tolik lidí a že nás sport pěkně propojil. I tanec s Carlosem Alcarazem se mi líbil. Bylo to hrozně příjemný,“ zavzpomínala na tradiční večeři šampionů.

„Věřím, že si odpočinu a hrozně moc se těším na olympiádu,“ líčila Krejčíková další plán. V Paříži se představí v deblu společně s Kateřinou Siniakovou, se kterou se bude ještě před olympiádou startovat na Prague Open v aráelu ve Stromovce.