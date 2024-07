Siniaková: Parťačka byla nadšená, až mě to dojalo. Teď opět s Krejčíkovou

Další trofej do sbírky pro královnu deblu. Největší radost ale trojnásobné vítězce Wimbledonu Kateřině Siniakové udělal pohár, který putuje domů k její parťačce Taylor Townsendové. Ta okusila výhru ve finalovém utkání grandslamu vůbec poprvé v kariéře. „Takové emoce jsem nečekala. Byla úplně nadšená, v slzách, až mě to taky dojalo,“ líčí Češka, jež se k titulu probojovala přes skalpy prvních dvou nasazených dvojic turnaje. Po triumfu v All England Clubu nyní vyhlíží návrat do Paříže, kde v červnu ovládla Roland Garros. Tentokrát budou na programu olympijské hry.

Týmový duch nade vše. Kateřina Siniaková v sobotu skvělými výkony na travnatém wimbledonském kurtu pomohla Taylor Townsendové k prvním grandslamovému titulu. Úspěch v premiérovém společném představení s americkou parťačkou řadí výše, než zisk už deváté prestižní trofeje. Po senzaci se oddychu nedočká, už příští týden nastoupí na pražské Spartě po boku singlové šampionky Barbory Krejčíkové.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové zamíří na olympiádu posilněná devátým grandslamovým titulem. „Nerada je porovnávám. Ke každému se pojí jiné emoce a zážitky. Wimbledon je ještě víc speciální, kvůli těm tradicím. Jako by to pro mě byl ten první,“ usmívá se Siniaková.

„Nejvíce mě těší, že jsem parťačce udělala takovou radost. Mile mě překvapila, protože jsem takové emoce nečekala,“ vypráví česká tenistka o dění na kurtu po sobotní výhře. „Během turnaje jsme se sblížily, a tak jsem věděla, že jí na tom moc záleží. Jsem ráda, že se mi podařilo jí pomoct k prvnímu titulu.“

Siniaková se s Townsendovou nesetkala na kurtu poprvé. Do letošního Wimbledonu je však dělila síť, a to hned dvakrát ve finále, která v obou případech strhla česká hráčka na svou stranu. „Byla nadšená, že jsme konečně na jedné straně. Zvlášť po utkání na US Open,“ směje se.

Po rozchodu s Krejčíkovou sbírá Siniaková tituly dál. V první polovině léta stačila uspět v dvou grand slamech s dvěma jinými hráčkami, v Rolland Garros triumfovala s Coco Gauffovou. „Bylo to jiné. Obě hráčky se trochu stylově liší. Taylořina hra na trávu seděla, obzvláště pak ten její levácký servis,“ hodnotí Češka.

Na cestě k trofeji v All England Clubu muselo duo Siniaková-Townsendová překonat v semifinále první nasazenou dvojici a ve finále jedničky. „Oba zápasy byly hodně náročné. První dvě nasazené dvojice hrají atypicky, v jiném rytmu. Semifinále ale asi bylo přeci jen o něco náročnější,“ podotýká. „Hrály jsme trošičku hůř. Každá jsme měla své vlny. Nejdříve musela parťačka podržet mě a pak zase já ji. Výhra byla možná o to cennější, že jsme na začátku ztrácely v prvním setu a pak jsme to zvládly otočit,“ vzpomíná.

Už na konci července zamíří na další ostře sledovanou misi. Znovu spojí síly s Krejčíkovou v boji o olympijské zlato. „Náročný bude přechod z antuky na trávník a teď zase zpátky, ale to čeká všechny, kteří se pro Hry rozhodli. Já se na ně těším moc, protože hrozně ráda reprezentuju Česko,“ říká Siniaková.