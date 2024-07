Kukal: Krejčíková má obří rezervy. Takhle se hýbat jsem ji neviděl

Jak zápas hodnotíte?

„Byl to boj. Ono to vypadalo, že se to nedalo prohrát. Porazíte velmi dobře hrající Rybakinovou, ale ta malá Italka se nedala podcenit. Do letoška neměla prakticky vůbec nic a teď byla dvakrát za sebou ve finále grandslamu. Byl to těžký zápas, pro Báru místy boj samé se sebou. Před tímhle zápasem byla na kurtě asi čtrnáct hodin. Popracovala kondičně. Na turnaji byl problém druhý servis. Udělala pětatřicet dvojchyb, a že s nimi vyhrála Wimbledon, znamená, že je velice bojovná. Její bojovnost je neuvěřitelná. Když s Rybakinovou v semifinále servírovala na vítězství v druhém setu, udělala tři dvojchyby, přesto gem vyhrála. Má krásně provedený servis. Občas jí eso padne v důležitém stavu…“

Asi to nebyl dokonalý výkon, ale líbí se vám, jak se Krejčíková s horšími chvilkami poprala?

„Ona má mimořádnou hráčskou inteligenci, její anticipace je skvělá. Pohyb měla dřív průměrný, ale takhle se hýbat jsem ji ještě neviděl. Pro ni je to zázračné. Na hodně turnajích se trápí. Když jí nějaký úder nejde, sebere jí to vítr z plachet. Většinou to bývá forhend. Na tomhle turnaji jí forhend šlapal. Když chytne slinu, těžko se poráží. Ve finále Roland Garros 2021 vyhrála dvakrát. Proměnila mečbol a oni jí ho sebrali. To jsem odbdivoval. Já bych to nedokázal. Ten závěrečný game, to byl Hitchkock…“

Ale Krejčíková všechno zvládla…

„Zasloužila si to. S Rybakinovou to bylo předčasné finále. Pro ni to byl lehčí zápas, neměla co ztratit. Ve finále se zdálo, že nemůže prohrát, jedině, že by se sama porazila. Druhý set si za rámeček nemohla dát. Ale dokáže se zvednout. Tildenův game (Krejčíková v něm v třetí sadě uhrála rozhodující brejk – pozn. red.) hraje obrovskou roli. Je to obrovsky cenné morální vítězství.“

Krejčíková čekala na další grandslamový titul tři roky, jak je možné, že znovu zazářila zrovna teď po ne zrovna ideálním jaru?

„Je to hráčka s neuvěřitelnými rezervami.