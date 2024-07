Recept na borůvkový koláč 1/2 hrnku mouky, 1/2 hrnku cukru, 100 g másla. Vše dobře promíchejte. Polovinu směsi dejte stranou (dá se později nahoru), do zbytku přidejte 1/2 hrnku mouky, 2 lžíce prášku do pečiva, 1 vejce, 2 lžíce mléka. Promícháme, vložíme do formy na pečení, přidáme smetanu a posypeme borůvkami.