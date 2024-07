Češi olympijskou kolekci zkritizovali, ale... Ve světě slaví úspěch!

Co to má znamenat? Zhruba tuhle otázku si položil nejeden sportovní fanoušek v Česku poté, co byla zveřejněna olympijská kolekce pro české sportovce v rámci blížící se olympiády v Paříži. Za hranicemi ale sklidila odlišné reakce.

Rorschachův test, politý laboratorní plášť nebo zaflákaný župan po dědovi. Takové a mnoho dalších přirovnání sklidila olympijská kolekce pro české sportovce, která mnohým není po chuti. Jak se ale zdá, v zahraničí mají na rozporuplný oděv zcela jiný názor.

Jeden příklad za všechny? Tak třeba fakt, že český design se dostal mezi sedm vybraných kolekcí na oficiálním účtu olympijských her. „Podívejte se na některé z úchvatných kousků, v nichž se sportovci z celého světa představí v Paříži,“ stojí u série fotek na instagramu.

A nutno říct, že lidé si v komentářích českou verzi pochvalovali. „Mongolsko, Haiti a Česko jsou úžasné,“ napsal jeden z uživatelů. Tato trojice koneckonců vévodila hned v několika komentářích. Tuzemské dílo se zamlouvá i známému marketingovému odborníkovi Martinu Jarošovi.

„Organizátoři olympijských her v Paříži vybrali českou kolekci jako jednu ze 7, které vyzdvihují na svém Instagramu. A reakce čtenářů jsou velmi pozitivní! Všichni samozřejmě nejvíc milují Mongolsko, které je fakt skvělé, na druhém místě většinou zmiňují Haiti, ale na třetí dávají často nás nebo Mexiko,“ napsal na facebooku.

„Naopak o Francii, která by asi seděla leckterému tradicionalistovi u nás, se vyjadřují jako o sboru letušek. Vím, že se mnou mnozí nebudete souhlasit. Vím, že si mnozí budete myslet, že ta kolekce je hnusná. Máte naprosté právo si to myslet a já to právo respektuju. Já bych si některé její části taky nekoupil. Ale - od začátku říkám, nesuďte svět podle svých preferencí,“ dodal. Ať už se člověku ona kolekce líbí nebo ne, rozhodně zaujala mnoho lidí a mluví se o ní.