Krpálek nafasoval sadu do Paříže: Malé boty. Džíny? To bude problém…

Jedna z hvězd výpravy do Paříže už může balit. Judista Lukáš Krpálek si převzal olympijskou kolekci, kontroverzní trenčkot se mu líbil, ale trochu ho tlačily boty a nad džínami do letadla zvedl obočí. Chlapák s nohami jak duby je zvyklý cestovat v kraťasech. Při zkoušení si navíc jedny kalhoty vzal obráceně. „Kalhoty se ještě dají skousnout. Horší by byl kabát,“ smál se.

Půjde to v těch botách?

„Ony jsou na hraně, začnu je nosit teď, abych je rozšlápl. Myslím si, že Pepa Dostál má o kousek větší boty. Podle mě o číslo…“

A ty džíny?

(směje se) „No, to se bojím, že bude trošku problém. Myslím si, že jsem snad nikdy v životě v džínách neletěl. Jestli je to opravdu vyžadováno, tak se na to netěším.“

Co říkáte slavnému trenčkotu s inkoustovými vzory?

„Každá nástupová kolekce byla něčím zajímavá, aby na sebe nějakým způsobem upoutala. Neříkám, že jsem člověk, který by to nosil normálně. Já to beru, možná se mi to i líbí. Pro mě je důležité se soustředit na samotný výkon, než řešit, v čem tam člověk chodí.“

Jak jste na tom dva týdny před startem Her?

„Olympiáda se neúprosně blíží. Teď nás čeká závěr přípravy, kterou budeme mít spojenou s týmem ze Slovenska. Příští týden sem najíždí, budeme pilovat důležité věci před závodem. Před dvěma dny jsem se vrátil z přípravy v Japonsku. Teď už to jenom vyladit, pětadvacátého odlet směr Paříž…“

Jak se vám vydařil kemp v Japonsku?

„Musím říct, že první týden jsem se docela trápil. Kempů byly spousty, tělo je unavené. Na druhou stranu to pro mě bylo důležitých čtrnáct dní, přesto, že jsem se trápil, potřeboval jsem se prát. Doufám, že teď se to povede. Potřeboval jsem si odpočinout, příští týden mi to zase vypukne. Budeme to směřovat do rychlosti. Budeme doufat, že se to podaří vyladit, abych byl schopen podat co nejlepší výkon.“

Do Paříže přijedete jako dvojnásobný olympijský vítěz, cítíte tlak?

(úsměv) „Ten tlak by tam asi mohl být. Já se snažím si to úplně nebrat. Jedu tam podat maximální výkon. Když ten výkon bude dobrý, třeba bych si na tu medaili sáhnout mohl. Rozhodně se nechci stresovat tím, že očekávání ode mě budou velká. Chci si to maximálně užít, podat, co ve mně je, doufám, že to na medaili bude stačit.“

V turnaji se můžete potkat i s legendárním Teddym Rinerem, co to pro vás znamená?

„Samozřejmě to bude jedna z největších hvězd francouzského týmu. Očekávání, že vyhraje zlatou medaili, bude obrovské. Já se budu snažit mu to nějakým způsobem překazit. Je jasné, že kdybychom na sebe narazili, bude to nesmírně těžký zápas. On bude nasazený, já budu nenasazený, takže je možné, že se potkáme už v úvodních zápasech, což bych samozřejmě nerad. Ale postavil bych se tomu čelem a šel bych do toho na sto procent.“

Máte pořád sen utkat se s ním v olympijském finále?

„Tenhle sen jsem měl už před olympiádou v Tokiu, bohužel se to nepovedlo, klopýtnul ve čtvrtfinále. Sen pokračuje dál. Hrozně rád bych s ním jednou finále na olympiádě měl. Ale bude to nesmírně těžké, ve finále se nemusíme potkat, ale rozhodně udělám maximum, aby se to povedlo.“

Paříž je známá jako mekka juda, jak tam bude vypadat olympijský turnaj?

„Judo je tam na obrovské úrovni. Veškeré turnaje tam pro nás byly velkým svátkem. Jsem hrozně moc rád, že je olympiáda právě v Paříži, že samotný olympijský turnaj bude rozhodně velmi sledován. Ve své kariéře jsem si nemohl přát nic jiného než zažít olympiádu v Tokiu a následně v Paříži. Když člověk nastupuje do naplněné haly a slyší publikum, je to něco nádherného. Musím říct, že za ty roky jsem si tam vybudoval fanouškovskou základnu. Když tam nastupuju, i francouzští fanoušci mě ženou, abych vyhrával. Samozřejmě se na to těším. Jsem zvědavý, jak to celé proběhne.“