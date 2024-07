Do startu olympiády zbývá ještě 24 dní, Češi už ale teď vzbudili pořádný rozruch. Světu totiž ukázali do očí bijící kolekci, v níž nastoupí při slavnostním zahájení v Paříži! Fanoušci ji kritizují, co si o ní ale myslí známé osobnosti?

„Moje děti mi říkaly, že je to super, mí vrstevníci zase, že jsme se zbláznili!“ culil se šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval (56). „ Víme, že bude vyvolávat emoce. Nikomu to nebude lhostejné,“ dodal předseda. Dle reakcí na sociálních sítích měl pravdu – byť tedy u »běžných« lidí převažovaly kritické hlasy...

Lukáš Rohan, vodní slalomář

„Mně osobně se kolekce od Honzy Černého opravdu moc líbí. Hlavně proto, že smyslem je zaujmout. Jak on sám říkal, je na to opravdu jen pár vteřin. A proto je potřeba být výrazný. Zároveň se mi líbí, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu. Myslím si, že to může zaujmout úplně jinou skupinu lidí, než kterou zajímá sport.“