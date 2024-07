Záhadná smrt slovenské sportovkyně (†32): Děsivé detaily!

Slovenský sport zasáhla krutá rána. V tamních médiích se totiž objevila zpráva o smrti úspěšné házenkářky a matce dvou dětí Cynthii Simsikové (†32), která byla od minulé středy nezvěstná. Pátrání mělo bohužel smutný konec. Tragédii navíc doprovází dost kruté detaily!

Neskutečná bolest. Přesně tu nyní prožívá rodina slovenské házenkářky Cynthie Simsikové, která byla od středy 17. července nezvěstná, když se s ní členové rodiny nemohli spojit. Nahlásili to tedy na policii, která měla bohužel špatnou zprávu. „Policisté vyšetřují okolnosti úmrtí mladé ženy ve městě Veľký Meder. V noci z neděle na pondělí byla v jednom z rodinných domů nalezena osoba bez známek života. Policisté na místě potvrdili, že se jedná o ženu, jejíž zmizení nahlásil policii minulou středu rodinný příslušník,“ citoval slovenský deník Nový Čas zástupce policie.

Mimo jiné dodal, že policie nařídila vykonat pitvu. Cynthia, která vychovávala syna Dominika a dceru Miu, působila především v Maďarsku, kde oblékala dresy celků Hajdúnánás, Szombathelyi nebo DVSC, který její smrt potvrdil na facebooku. „Ve věku 32 let zemřela Cynthia Simsikovou, bývalá hráčka našeho klubu, která za DVSC odehrála 38 zápasů během jedné a půl sezóny,“ oznámil maďarský mančaft pochmurnou zprávu. Celé neštěstí je o to děsivější, jakou roli v tom hrál její přítel.

„Minulý týden ji údajně našel v domě stále viset její partner. Tvrdí, že zpanikařil, odřízl ji a na policii šel až v neděli večer. Ale kdo ví, jak to bylo doopravdy,“ prozradila známá rodiny zesnulé Cynthie. To ale není to nejvíce znepokojující svědectví. Tibor, táta mrtvé házenkářky, přispěl pro server startitup.sk dalším střípkem do skládačky, která zatím nepasuje. Podle něj měla Cynthia napsat svou poslední zprávu ukázkovou maďarštinou, kterou ale ona nepíše. Ve zprávě stálo, že chce prý skoncovat se životem. Následně její otec vyrazil do domu ve Veľkém Mederi, kde ale našel jen jejího partnera, který mu sdělil, že Cynthia šla asi na trénink. Vydali se tak spolu ji hledat.

Tělo zabalené v igelitu

O pět dní později volali otci Cynthie policisté s tím, že jeho milovaná dcera je po smrti. Kde ji našli? V onom domě, kde Tibor svou dceru na začátku hledal. Její tělo bylo navíc zabalené v igelitu! V době, kdy její táta dorazil do domu, už byla Cynthia mrtvá. Její tělo se nacházelo v šachtě pod pískovištěm, na kterém si pravidelně hraje její syn s dcerou. Přítel sportovkyně, se kterým obě děti měla, uvedl, že Cynthia se oběsila.

Když našel její tělo, zpanikařil, zabalil ho do igelitu a uložil pod pískoviště. Pak měl ale tělo vytáhnout a přesunout do domu. Otec dorazil v pondělí ráno na policejní stanici po boku svého právníka. „Nezabila se sama,“ řekla zdrcená maminka zesnulé Cynthie se slzami v očích. Policisté po souhlase prokurátora zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže. Jedná se o partnera Cynthie? To policisté neuvedli.