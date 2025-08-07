Chorý zná trest za úder do rozkroku! Pauza do konce září, derby stihne
Slavia se až do konce září bude muset v domácí soutěži obejít bez Tomáše Chorého. Vytáhlý útočník, který udeřil v nedělním ligovém zápase soupeře Milana Heču do rozkroku, dostal od Disciplinární komise LFA trest na 6 utkání. „Podobné vystupování nemá místo v žádném sportu bez ohledu na jeho úroveň,“ vzkázal předseda komise Jiří Matzner. Klub už dříve prohlásil, že rozhodnutí bude respektovat.
Po druhé hodině odpolední dorazil Tomáš Chorý k disciplinární komisi, aby se dozvěděl, kolik zápasů si bude muset nechat v lize ujít. Verdikt byl vysoce sledovaný, ještě aby ne. Slávistický útočník se v závěrečných minutách utkání se Slováckem (0:1) provinil prakticky bezprecedentním způsobem, kdy úmyslně udeřil pěstí ležícího gólmana Milana Heču. S intenzitou a směrem do vysoce citlivých míst.
Výsledkem byla penalta i červená karta, první v ligové kariéře. Chorý se následně omluvil skrze sociální sítě, před ani po disciplinárním řízení už s novináři nemluvil. Brzy po něm Slavia potvrdila na svých sociálních sítích trest na 6 utkání. To následně potvrdila i sama komise.
„Chování pana Tomáše Chorého, který v závěru utkání proti Slovácku úmyslně a vysokou intenzitou udeřil pěstí brankáře domácích Milana Heču do oblasti rozkroku, považuje Disciplinární komise LFA za nepřijatelný a zavrženíhodný čin. Jednání útočníka Slavie nikterak neospravedlňuje ani skutečnost, že incidentu předcházelo neúmyslné přišlápnutí. Není jakkoliv akceptovatelné, aby reakce na takovou situaci byla odplata ve formě tělesného napadení. Podobné vystupování nemá místo nejen v ligovém fotbale, ale v žádném sportu bez ohledu na jeho úroveň,“ stojí v prohlášení předsedy komise Jiřího Matznera.
Chorého případu se špatně hledal precedent. Ale úmyslné kopnutí do slabin předvedl v září 2022 například zlínský Joss Didiba, který tehdy dostal 3 zápasy. Nešlo však o případ identický, Matznerova komise se podle očekávání rozhodla pro vyšší trest. Shodou okolností ve čtvrtek projednávala další úder do slabin – karvinský Ebrima Singhateh ale dostal za kopnutí Michala Fukaly stopku „jen“ na 4 utkání. Proč?
„Forma tělesného napadení ani intenzita nebyly tak vysoké. Proto je hodnocen podle odstavce 1, zatímco útočník Slavie podle odstavce 3 paragrafu 48,“ popisuje Matzner.
Pro upřesnění paragraf 48 řeší tělesné napadení soupeře. Bod 3, který se uplatňuje v případě „vyšší intenzity a udeření obzvlášť hrubým způsobem“, dovoluje horní hranici trestu až na půl roku. Chorý nebyl potrestán na spodní hranici, ale ve hře na druhé straně mohl být i vyšší trest. Ten by dost možná přišel, nebýt Chorého omluvy i dosud čistého „červeného rejstříku“.
„Oceňujeme, že se pan Chorý bezprostředně po utkání veřejně omluvil a osobně přišel incident před Disciplinární komisi vysvětlit. Stejně si vážíme přístupu samotného klubu. Přesto však nelze v žádném případě snižovat závažnost jeho provinění. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností ligy, reprezentanta, který by si měl být vědom i svého výchovného vlivu především na nejmladší fanoušky. Tímto rozhodnutím chceme vyslat jasný signál, že takové chování do profesionálního sportu nepatří, DK LFA ho odsuzuje a bude-li se v budoucnu opakovat, bude ho tvrdě trestat,“ uzavírá Matzner.
Zkušený forvard takto přijde o následující utkání: Teplice doma, Jablonec venku, Pardubice doma, Mladá Boleslav venku, Karviná doma a Liberec venku. Trest se vzhledem k reprezentační pauze táhne až do druhé půlky září. První utkání, kdy Chorý může naskočit, bude 27. září proti Dukle, o týden později následuje derby se Spartou.
Z pohledu historie jde o jeden z těch tvrdších trestů, které komise rozdala. Delší distanc (7 a více zápasu) dávala pouze za bezohledné fauly, které většinou vedly ke zranění protihráče, případně za napadení kameramana v podání Tomáše Řepky. Dosavadním rekordmanem je sparťan Leonard Kweuke s 12 zápasy za zlomení holenní kosti soupeře, za obzvlášť nešetrné zákroky padlo několik osmizápasových trestů.
Slavia už předběžně avizovala, že trest pro svého útočníka příjme. „Budeme respektovat rozhodnutí Disciplinární komise LFA v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijmeme také vlastní klubové opatření,“ stojí v pondělním prohlášení úřadujícího mistra.
|Názor deníku Sport
Pro tento případ nebyl žádný precedens. A podle námi oslovených expertů to je trest v očekávaném rozmezí, spíše v jeho dolní polovině. Disciplinárka se podle paragrafu 48 odstavce 3 o tělesném napadení udeřením zvlášť hrubým způsobem mohla pohybovat v rozmezí 3 týdnů až 6 měsíců. V tom nejextrémnějším případě (což tento i přes jeho zákeřnost nebyl) by tedy Chorý včetně zápasu v Mol Cupu mohl přijít celkem až o 17 utkání podzimní části. Trest se pohybuje na hraně první a druhé třetiny daného rozmezí. Slávistického útočníka od delší stopky uchránilo to, že jeho faul, byť podlý a pro soupeře nečekaný, neměl pro Heču vážnější zdravotní následky. A nakonec i fakt, že to byla i přes Chorého kontroverzní pověst první červená karta v jeho ligové kariéře. Trest by také vzhledem k povaze zákroku neměl být podle našeho mínění krácen, pokud by klub požádal o jeho částečné prominutí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu