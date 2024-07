Lyžařka Dubovská po smrti maminky znova v slzách: Přišla o tatínka

Alpská lyžařka Martina Dubovská si v minulosti prošla těžkým obdobím, kdy se musela vyrovnávat se ztrátou maminky, která podlehla vážným zraněním po autonehodě. Teď rodačku z Třince zasáhla další krutá rána. Na sociálních sítích totiž oznámila, že přišla také o milovaného tatínka Jana, který jí byl velkou oporou.

Smutnou událost Martina oznámila na sociálních sítích, kde přidala příspěvek s několika fotkami, na kterých je spolu se svým tátou. Zatímco na některých se šťastně usmívají, na poslední jsou vyfocené jen jejich ruce.

„Tátova holka vždy a napořád,“ připsala v hashtagu lyžařka. Popisek doplnila o emotikon tří srdíček, přičemž jedno z nich je zlomené, a také holubici. Ze strohého vyjádření si tak fanoušci a okolí domysleli, že Martinu postihla další krutá rána a spousta z nich začala v komentářích kondolovat. Pod obrázkem se objevila například i reakce slovenské lyžařky Petry Vlhové.

Je to přitom tři roky od chvíle, kdy svět opustila její milovaná maminka poté, co byla účastnicí vážné nehody. „Celý život mě v lyžování podporovala. Bez ní bych to nedělala, protože mě od malička vozila na tréninky i po závodech. Lyžováním stále žila celá rodina, která se mi přizpůsobovala. Kdybych s tím skončila, zklamala bych sebe i ji. Obětovala mi celý život,“ svěřila se pár měsíců po tragédii.

V dobách největšího smutku neměla na slalom ani pomyšlení, ale stejně se ho nevzdala. „Trenéři a otec říkali, že musím lyžovat. Byla jsem na kopci třeba tři hodiny, ale dala jen dvě jízdy. Musela jsem něco dělat, protože bych doma jen… Nebýt okolí, nedopadlo by to nejlépe,“ připustila tehdy upřímně. Teď už se bohužel bude muset obejít i bez podpory tatínka...