Předplatné

OKTAGON 74: Bolander vs. Szabová - Program, fightcard, kde sledovat živě?

OKTAGON 74
OKTAGON 74Zdroj: Foto: OKTAGON MMA
Slovenská máma Lucia Szabová slaví vítězství po návratu do klece
Slovenská maminka Lucia Szabová (vpravo) se toho na Oktagonu 47 nebála
Szabová slavila výhru
Radek Roušal slaví vítězství na Oktagonu 61
Vyhrál také Radek Roušal, který ukončil Karola Kutylu
Debutant v Oktagonu, Dominik Humburger uspěl v hlavním zápase na turnaji v Karlových Varech
Dominik Humburger v Karlových Varech porazil Samuela Krištofiče
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Oktagon
Začít diskusi (0)

OKTAGON 74 se přesouvá na pražskou Štvanici. Už 9. srpna se zde utká špička tuzemského a evropského MMA. O titulový zápas se postará Cecilia Bolander, které se postaví Slovenka Lucia Szabová. Dalším tahákem bude čtvrtfinále Tipsport Gamechengeru, ve kterém se potká Dominik Humburger s Markem Hulmem nebo Kerim Engizek s Mickem Stantonem. Program, hlavní kartu, vstupenky a další informace naleznete v článku.

Program a hlavní karta OKTAGON 74

Kde sledovat OKTAGON 74 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 74 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování OKTAGON TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

 

  • Tipsport TV

Turnaj lze sledovat i skrze sázkovou kancelář Tipsport, která nabízí stream zdarma. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Vstupenky na OKTAGON 74

Vstupenky na pražskou Štvanici můžete nakoupit v síti ticketportal. Cenově se pohybují od 1190 Kč do 14 990 Kč v případě VIP.

Cecilia Bolander vs. Lucia Szabová - bitva o královnu bantamu

Cecilia Bolander je držitelkou titulu OKTAGONU a mistryní submisí, která všechny své zápasy ukončila právě submisi. Památné jsou její souboje s Lucií Pudilovou, se kterou má skóre 1:1 na zápasy.

Nyní se postaví Lucii Szabové, slovenské jedničce a neporažené zápasnici. Ta si nárokuje právo na pás bantamové váhy.

Dominik Humburger vs. Mark Hulme

Dominik Humburger, nová hvězda OKTAGONU, postoupil jasně do 2. kola Tipsport Gamechangeru, když „Piráta“ Krištofiče dokázal ukončit velmi tvrdým způsobem. „Hambáč“ si za toto KO odnesl bonus za Výkon večera.

Jihoafrický ranař Mark Hulme je další novou tváří organizace, který se na OKTAGONU 67 během dvou minut popasoval se zkušeným Andreasem Michailidisem. Nyní ho čeká další výzva v podobě českého vojáka.

Kerim Engizek vs. Mick Stanton

Turecký válečník Kerim Engizek je v organizaci OKTAGON velmi známou tváří. Držitel titulu ve střední váze na sebe upozornil skvělými výkony, když například ve Frankfurtu naprosto přejel Patrika Kincla. Nyní tohoto devět let neporaženého zápasníka čeká čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru a není tajemstvím, že myslí na celkové vítězství v této náročné pyramidě.

Proti němu se postaví zkušený Angličan Mick Stanton, který je komplexním bojovníkem a dokáže si poradit jak v postoji, tak na zemi. V 1. kole pyramidy dominoval proti Petráškovi, jenž se nezmohl na odpor. Dokáže ukončit Engizekovu neporazitelnost?

Radek Roušal vs. Adrian Hamerski

Na Štvanici nebude chybět ani kontroverzní, avšak rovněž populární, Radek Roušal. Ten si v posledním představení připsal výhru KO, když Kutylu přejel ve 2. kole. „Ruchymu“ jsou vlastní přestřelky v postoji a je jasné, že proti Hamerskimu použije stejnou taktiku.

Adrianovi Hamerskimu však postojová válka vyhovuje. Naposledy ukončil Michalczuka už v 1. kole. Nebezpečný Polák si odbyde premiéru v OKTAGONU a je jasné, že hned od začátku bude chtít tlačit naplno a předvést se publiku na Štvanici.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů