OKTAGON 74: Bolander vs. Szabová - Program, fightcard, kde sledovat živě?
OKTAGON 74 se přesouvá na pražskou Štvanici. Už 9. srpna se zde utká špička tuzemského a evropského MMA. O titulový zápas se postará Cecilia Bolander, které se postaví Slovenka Lucia Szabová. Dalším tahákem bude čtvrtfinále Tipsport Gamechengeru, ve kterém se potká Dominik Humburger s Markem Hulmem nebo Kerim Engizek s Mickem Stantonem. Program, hlavní kartu, vstupenky a další informace naleznete v článku.
Program a hlavní karta OKTAGON 74
Kde sledovat OKTAGON 74 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 74 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování OKTAGON TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
- Tipsport TV
Turnaj lze sledovat i skrze sázkovou kancelář Tipsport, která nabízí stream zdarma. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Vstupenky na OKTAGON 74
Vstupenky na pražskou Štvanici můžete nakoupit v síti ticketportal. Cenově se pohybují od 1190 Kč do 14 990 Kč v případě VIP.
Cecilia Bolander vs. Lucia Szabová - bitva o královnu bantamu
Cecilia Bolander je držitelkou titulu OKTAGONU a mistryní submisí, která všechny své zápasy ukončila právě submisi. Památné jsou její souboje s Lucií Pudilovou, se kterou má skóre 1:1 na zápasy.
Nyní se postaví Lucii Szabové, slovenské jedničce a neporažené zápasnici. Ta si nárokuje právo na pás bantamové váhy.
Dominik Humburger vs. Mark Hulme
Dominik Humburger, nová hvězda OKTAGONU, postoupil jasně do 2. kola Tipsport Gamechangeru, když „Piráta“ Krištofiče dokázal ukončit velmi tvrdým způsobem. „Hambáč“ si za toto KO odnesl bonus za Výkon večera.
Jihoafrický ranař Mark Hulme je další novou tváří organizace, který se na OKTAGONU 67 během dvou minut popasoval se zkušeným Andreasem Michailidisem. Nyní ho čeká další výzva v podobě českého vojáka.
Kerim Engizek vs. Mick Stanton
Turecký válečník Kerim Engizek je v organizaci OKTAGON velmi známou tváří. Držitel titulu ve střední váze na sebe upozornil skvělými výkony, když například ve Frankfurtu naprosto přejel Patrika Kincla. Nyní tohoto devět let neporaženého zápasníka čeká čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru a není tajemstvím, že myslí na celkové vítězství v této náročné pyramidě.
Proti němu se postaví zkušený Angličan Mick Stanton, který je komplexním bojovníkem a dokáže si poradit jak v postoji, tak na zemi. V 1. kole pyramidy dominoval proti Petráškovi, jenž se nezmohl na odpor. Dokáže ukončit Engizekovu neporazitelnost?
Radek Roušal vs. Adrian Hamerski
Na Štvanici nebude chybět ani kontroverzní, avšak rovněž populární, Radek Roušal. Ten si v posledním představení připsal výhru KO, když Kutylu přejel ve 2. kole. „Ruchymu“ jsou vlastní přestřelky v postoji a je jasné, že proti Hamerskimu použije stejnou taktiku.
Adrianovi Hamerskimu však postojová válka vyhovuje. Naposledy ukončil Michalczuka už v 1. kole. Nebezpečný Polák si odbyde premiéru v OKTAGONU a je jasné, že hned od začátku bude chtít tlačit naplno a předvést se publiku na Štvanici.