Krpálek bude obhajovat zlato na OH: Dojemný vzkaz manželky!

Že by do třetice všeho dobrého? Doufejme, že ano. Český judista Lukáš Krpálek (33) odcestoval do Paříže na olympijské hry, kde bude chtít potřetí v řadě získat zlatou placku. Jeho milovaná žena Eva k této příležitosti zveřejnila video před odletem, ke kterému přidala dojemný vzkaz. Co přesně měla na srdci?

Krpálek patří v současnosti k nejúspěšnějším českým olympionikům. Jeho zlaté medaile z předchozích dvou olympiád jsou toho koneckonců důkazem. V hlavním městě Francie se tedy český vlajkonoš pokusí zkompletovat »zlatý hattrick« a potvrdit renomé jednoho z nejlepších judistů na světě.

Na letiště Václava Havla, odkud Krpálek odlétal do dějiště OH, ho doprovodila jeho manželka Eva s dětmi. A nutno říct, že se jednalo o vskutku emotivní loučení, jak ukázalo video, které jeho láska zveřejnila na instagramu. Na něm se špičkový sportovec velice emotivně objímá se zmíněnou Evou, synem Antonínem a dcerou Marianou.

Mikýř a Lukáš Krpálek: Tady šlo o život Video se připravuje ...

Jeho manželka navíc k videu připsala dojemný vzkaz. „Odtrénoval jsi, odepřel sis a často i vytrpěl to, co si asi málokdo dokáže představit… Udělal jsi pro svůj sen vše a už jen to je vítězství, že si to nevzdal, i když to mnohdy tak bolelo a těžce se ti vstávalo,“ napsala Eva a pokračovala.

„Já jsem pyšná, že mohu být tvou ženou, a vděčná, že mám po svém boku nejen výjimečného sportovce, ale hlavně muže s výjimečným srdcem a skvělého milujícího tatínka našich dětí. Ať to příští týden dopadne jakkoliv, vždy na tebe budeme maximálně hrdí,“ dodala na závěr. Nyní už nezbývá než Krpálkovi držet palce, aby to zase cinklo.