Shrnutí 4. kola iSport Fantasy: zazářili hráči Slavie a Liberce. Začínají dominovat obránci?
Průměr získaných bodů na Trenéra byl třetí nejnižší z dosavadních čtyřech kol. A sice čtyřicet. Pokud jste ovšem v kádru měli zástupce Slavie a Liberce, jste pravděpodobně spokojeni. Pouze Bořil, Gabriel a Provod zapsali dvouciferný počet bodů. Obránci začínají být opět produktivní.
Ideální sestava
Tomáš Koubek z Liberce patřil na startu sezony k nejpopulárnějším brankářům iSport Fantasy. Body poprvé však doručil až ve čtvrtém zápase proti Dukle. Produktivnější byl pouze Jindřich Staněk, který se ale z důvodu limitu tří hráčů z jednoho týmu (a dražší ceně oproti Zafeirisovi) do ideální sestavy nevešel.
Zazářili beci Bořil a Gabriel. Oba vstřelili branku a navíc udrželi čisté konto. To je automaticky záruka dvojciferného počtu bodů. Populárnějším hráčem se každým kolem stává Albert Labík z Karviné. Proti Baníku nastoupil dokonce na křídle. V iSport Fantasy je však veden na pozici obránce, což se minimálně do zimní pauzy nijak nezmění. Výhodné.
Sedmibodových hráčů bylo více. V takový moment určuje hodnota, kteří z nich se dostanou do jedenáctky kola. Levnější mají přednost. Řeč je o Masopustovi, Poznarovi, Bartošákovi, Rrahmanimu, Aduovi, Chramostovi a Kušejovi.
Hodnota nejlepší jedenáctky čtvrtého kola byla 68,9 milionu.
Popularita
Přes 1700 Trenérů v minulém týdnu nakoupilo útočníka Matěje Vydru. Proti Slovácku ovšem doručil pouhý jeden bod a stal se zklamáním kola.
Více než tisíc Trenérů koupilo také Davida Pecha z Mladé Boleslavi a Lukáše Haraslína ze Sparty. Prvně jmenovaný zapsal pouze dva body, kapitán Sparty ještě o jeden méně. Hra iSport Fantasy je zkrátka nevyzpytatelná.
Není překvapením, že nejprodávanějším hráčem, když nebudeme počítat Pavla Šulce, který přestoupil do francouzského Lyonu, byl Tomáš Chorý. Od LFA obdržel trest na šest zápasů. Z týmu ho odstranilo 2 294 Trenérů.
Co dál?
Po čtyřech kolech je nejkonzistentnějším hráčem Vasil Kušej ze Slavie. V dosavadních čtyřech utkáních zapsal 9, 8, 7 a 7 bodů. S 31 body je nejproduktivnějším fotbalistou iSport Fantasy. Vlastní ho už téměř 70 % Trenérů!
Baník, Spartu i Plzeň čekají v týdnu odvetné zápasy v Evropě. Je třeba tedy opět počítat s možnou rotací sestavy.
A zrovna tyto tři týmy mají před sebou zároveň příjemný los. Na druhou stranu výkony Baníku a Viktorky jsou zatím výrazně za očekáváním. Slavii čeká výjezd do Jablonce, poté zápasy s Pardubicemi, Mladou Boleslaví, Karvinou, Libercem a Duklou.
Přes 30 % Trenérů vlastní Matěje Šína, který ale zatím doručil pouhých 7 bodů. Jednoznačně jedno z největších zklamání dosavadní sezony iSport Fantasy.
Doposud čtyřiatřicet hráčů hráčů nasbíralo alespoň 15 bodů. Čtrnáct z nich hraje na pozici obránce.
Minutáž
Brian Priske, hlavní trenér pražské Sparty, zatím v ofenzivě výrazně rotuje. A vyplácí se mu to. Trenéři iSport Fantasy tak nadšení ale být nemusí. Například Lukáš Haraslín už podruhé začal pouze na lavičce náhradníků.
Na druhou stranu to znamená více prostoru pro Albiona Rrahmaniho, který se prosadil střelecky ve třetím utkání v řadě na české scéně.
Devětadvacet hráčů doposud odehrálo alespoň 350 minut z dosavadních 360 možných. Mezi nimi například Kušej, Zafeiris, Ghali, Labík, Tekijaški, Holeš, Kadeřábek či Fleišman.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat každou středu (pokud nebude vložené kolo). Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 5. kolem se to dotkne například Alberta Labíka či Christose Zafeirise.
Uzávěrka 5. kola proběhne v sobotu v 15:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu