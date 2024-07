Dusík to po prostřihu na českou loď schytal: Vysvětlil důvod »ignorace«

Že by tak ostřílený komentátor zmeškal okamžik, na který čeká celá země?! Ale kdepak. Komentátor Michal Dusík vysvětlil, proč během slavnostního zahájení olympijských her neokomentoval první záběry české lodi na Seině.

„To snad není možné! Taková ignorace! Takovou dobu na to čekáme, a on nic neřekne!" Fanoušci na sociálních sítích Michala Dusíka s Miroslavem Langerem, kteří byli na ČT sport průvodci slavnostním ceremoniálem, vůbec nešetřili.

K smůle obou komentátorů se totiž prostřih na českou loď objevil právě ve chvíli, kdy by Krpálek a spol. byli podle selského rozumu na řadě. Na obrazovkách totiž defilovaly výpravy států začínajících písmeny C a D. Jenže! Pořadí výprav vycházelo z francouzské abecedy, a Češi jako »Tchéquie« tak přišli na řadu mezi posledními - až jako 183. v pořadí.

Video se připravuje ... Čeští olympionici na lodi při zahájení: Déšť nás nezastavil!

I tak by je Dusík jistě rád zmínil, to by o nich ale musel vědět. Narozdíl od diváků je totiž neviděl, jak vysvětlil na síti X. V daný okamžik mu na komentátorském stanovišti běžely jiné obrázky. „Komentujeme podle mezinárodního signálu a jestli někdo v režii vložil prostřih na českou výpravu z naší kamery, tak nám to nikdo neřekl a my to nemáme šanci vidět," mrzelo ho.

Na oficiální české vystoupení, které trvalo osm vteřin, už ale Dusík připravil diváky včas a ti si ho tak mohli vychutnat i s jeho komentářem.