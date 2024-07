Hry odstartuje velkolepé zahájení: show na lodích i desítky tisíc policistů

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nejlepší v historii. Nezapomenutelné. Srdcervoucí. Jen ty nej přívlastky chrlí pořadatelé o velkolepém slavnostní zahájení, které dnes v 19.30 Hry otevře. Nebude na stadionu, ale v centru Paříže, navíc se podstatná část odehraje na Seině. Kolem břehů se má sejít přes 600 tisíc lidí, bude to zážitek i pro sportovce. „Kdyby to nebylo na lodích, možná už bych ho vynechal,“ svěřil se judistický král Lukáš Krpálek. To ještě netušil, že bude vlajkonošem… A co bezpečnost?

Show je pořád zahalena tajemstvím. Pořadatelé toho nechtějí dopředu moc prozradit. I tak je ale slavnostní zahájení terčem vášnivých debat už několik měsíců.

Jak se zajistí bezpečnost? Je vůbec k dispozici dostatek policistů? Není to až moc velký risk?

Mluvilo se dokonce o tom, že organizátoři pod tíhou okolností od velkorysých plánů ustoupí. Ale odolali. A chystají představení, o kterém se má ještě dlouho mluvit. Francouzi jsou hrdým národem. Takže právě i skrz zahájení chtějí světu ukázat, co zvládnou.

„Co jsem viděl vizuály, vypadalo to nádherně. Takže si to nechci nechat ujít,“ reagoval judista Lukáš Krpálek, dvojnásobný olympijský šampion. A dodal, že kdyby se mělo jednat o tradiční zahájení na stadionu, už by ho nejspíš vynechal.

To však ještě nevěděl, že dostane tu čest spolu s lukostřelkyní Marií Horáčkovou nést vlajku.

I pro sportovce to bude časově náročné, má to trvat až okolo osmi hodin. Možná víc. „Přesto si to nenechám ujít. Jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat,“ hlásí judistický gigant.

Už jenom z těch čísel je cítit, že se chystá něco mimořádného.

Paříž a OH už zde byly Hry v letech 1900 a 1924

celkově se představí 10 500 sportovců z více než 200 zemí

vrací se fanoušci, odpadají covidová opatření

nestaví se nová sportoviště, šetří se, pro byty se využije i OH vesnice

dbá se na trvalou udržitelnost

V Paříži bude v pohotovosti 45 tisíc policistů, skoro dva tisíce jich dodají na pomoc ostatní státy. K nim se přidá 10 tisíc vojáků a městští strážníci.

Celkově má zahájení přihlížet přes 600 tisíc lidí, podél řeky bude přes 80 obřích televizních obrazovek, ve VIP lóži přes 100 prezidentů nebo premiérů. A tisíce sportovců, samozřejmě… Z Česka jich bude necelá stovka. „Máme zajištěný vstup pro 86 lidí,“ říká Barbora Žehanová, mluvčí výpravy.

Na programu nebudou tradiční pochodová cvičení na ploše, ale jednotlivé národní výpravy připlují na lodích. Těch má být dvanáct. A poplují šest kilometrů centrem Paříže. Podle vizualizací to bude neopakovatelná podívaná.

Během plavby se připomenou veškerá ikonická místa francouzské metropole, bude hrát muzika, představí se tisíce umělců.

Výpravy pak připlují na slavné náměstí Trocadéro, kde se odehraje oficiální program. Tam proběhnou i nezbytné formality. Právě to musel projednat Thomas Jolly, umělecký ředitel programu, se zástupci Mezinárodního olympijského výboru.

Aby dostal výjimku, protože dosud platilo, že to musí být na stadionu.

„Bude tu nový kontext vzhledem k tomu, že Seina je řeka, ale pro mě je to podobný koncept, kdy v první řadě musíme oslavit sportovce, olympijské hodnoty a všechny prvky olympijského protokolu,“ uvedl muž, který má program na starost.

Na mysli měl především to, aby to bylo o propojení sportu a kultury. „Už v antickém Řecku stavěli města kolem dvou budov - stadionů a divadel. Tato dvě místa utvářela řeckou společnost. Nezapomínejme, že na antických olympijských hrách byly i umělecké soutěže, které se bohužel z programu vytratily. Ale hry byly už od antiky vždy spojením sportu a kultury,“ dodal Jolly.

Nová doba ale přináší jiné výzvy. Především ty bezpečností.

Proto bude během pátku nad Paříží vyhlášena bezletová zóna. Od podvečera se přeruší i provoz na třech hlavních letištích. V pohotovosti budou stíhačky a vrtulníky. Od 13 hodin bude zakázaný automobilový provoz v protiteroristické zóně u břehů Seiny.

Hrozba útoků visí nad celými Hrami. Stejně jako v minulých letech. Ale pořadatelé se nechtěli nechat zastrašit a snu o historicky nejlepším slavnostním zahájení se nevzdali.

Celkově to mají být Hry, které se odvracejí od megalomanství k normálu. Nestavěla se sportoviště, využívají se vesměs ta současná, dbá se na trvalou udržitelnost. Ani náklady nešly do astronomických výšin.

Paříž není nejnákladnější v historii. Ale chce být nejkrásnější, nejvášnivější.

To má ukázat už slavnostní ceremoniál.