Adamczyková pokřtila Český dům a chválila kolekci: Ten kabát chci!

Adamczyková se s některými fanoušky potkala už ráno, když při přípravách náhodou vrazila do skupinky důchodců, kteří do Paříže jeli dva týdny na horských kolech.

„Mně tyhle partičky nadšenců, které si vymyslí nějakou cestu, přijdou fantastický. Jsem ráda, že jsme se vlastně omylem potkali před vchodem. Já bych takovou dálku určitě neujela,” smála se Adamczyková.

Tu potěšilo, že ji Český olympijský výbor oslovil. „Já jsem si atmosféru zažila při oslavách svých medailí, takže jsem velký fanoušek Českých domů,“ smála se olympijská vítězka ze Soči. Chválila i českou nástupovou kolekci, která doma vzbudila rozporuplné emoce. „Mně se to líbí! I v Americe prý jejich kolekce vzbudila dohady, takže je to všude stejné. Už jsem se ptala, jestli se ten kabátek nedá někde sehnat,“ usmívala se.

Prvním čestným hostem v Českém domě byl ještě před jeho oficiálním otevřením premiér Petr Fiala. Nejdřív se zdálo, že bude mít zpoždění, pak se ale na chodbách Cabaretu Sauvage ozvala zpráva: „Už to dohnali!“

Ministerského předsedu před vchodem vítal špalír dobrovolníků, s nimiž si krátce popovídal. Prostorem připraveným pro slavnostní spuštění ho pak provedl předseda ČOV Jiří Kejval. Oba se zastavili baru s pivními pípami, z něhož během Her potečou produkty dvaatřiceti českých minipivovarů.

„Chceme být nejlepší ve všem, máme našlápnuto, abychom byli nejlepší v pivu,“ líčil Kejval s úsměvem.

Fiala nechtěl tipovat, kolik medailí Češi v Paříži získají. Zmínil ale start zlatých obhájců z Tokia – judistu Lukáše Krpálka, střelce Jiřího Liptáka, vodního slalomáře Jiřího Prskavce a tenistky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou či oštěpaře Jakuba Vadlejcha.

„Těch jmen, která mohou uspět, je hodně. Ale nezapomeňme, že je tu obrovská konkurence. U olympijských her je často velmi těžké vůbec vybojovat nominaci a právo tady reprezentovat svoji zemi,“ uvedl Fiala. „Každý u nás rozumí módě, politice a sportu. Není úplně jednoduché se u nás zavděčit. Měli bychom sportovce spíše podporovat, než je zpochybňovat.“

Fiala se nevyhnul komentáře k účasti Rusů na Hrách. Mezinárodní olympijský výbor proti sportovcům ze země válečného Putinova režimu stanovil poměrně přísné podmínky, na olympiádě jich bude startovat jen patnáct neutrálních borců.

„Pozice České republiky byla jasná. Když se podíváte na výsledek, je nakonec docela přijatelný. Nestartuje tu velká skupina ruských sportovců a podle mých informací jsou to spíše ti, kteří až tak nejsou reprezentanty putinovského režimu a nemohou vystupovat pod ruskou vlajkou. To je správné,“ uvedl Fiala. „Představme si tu olympijskou myšlenku míru, soupeření podle pravidel. Rusko žádná pravidla nerespektuje, agresivně útočí na Ukrajině na civilní obyvatelstvo, to je něco, co prostě nelze tolerovat.“