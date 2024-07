Česká lyžařka Dubovská se rozloučila s milovaným tátou (†63): Podpora od bratra Vlhové!

Jeden z nejbolestivějších dní v jejím životě. Přesně to byl pro alpskou lyžařku Martinu Dubovskou (32) pohřeb vlastního táty Jána Dubovského (†63), kterého nesmírně milovala. Jak poslední rozloučení proběhlo?

Nebýt jeho, dost možná by se Martina Dubovská nikdy nevrhla na dráhu profesionální lyžařky. Právě její otec Ján ji přivedl k tomuto zimnímu sportu. Uprostřed července ale Martina na sociální síti oznámila zdrcující zprávu. Milovaný táta zemřel! Navíc tři roky po smrti maminky úspěšné lyžařky.

„Můj otec byl mým prvním lyžařským trenérem. Vlastně se mnou strávil celý život. Moje sestra toho nechala, když jí bylo asi šest let. Hned bylo jasné, že tímhle směrem se nevydá. Dala se tedy na moderní gymnastiku. U mě bylo myslím od začátku jasné, že se budu věnovat lyžování. Jsem strašně vděčná za to, co pro mě táta udělal, a za to že můžu žít tenhle život,“ řekla Dubovská podle slovenského webu Šport24.

Chvíli na to ale její tatínek vydechl naposledy. V neděli 28. července se konalo poslední rozloučení s Jánem. Přesněji proběhlo na Slovensku v Demänovské dolině nedaleko chaty Lúčky na otevřeném prostranství. Podle Dubovské měl její táta tohle místo moc rád. Trojnásobná účastnice olympijských her navíc nechtěla, aby lidé na pohřeb přišli v černém. Místo toho je požádala, aby dorazili ve sportovním oblečení.

Na smuteční obřad dorazil i Boris Vlha, bratr slavné lyžařky Petry Vlhové, který přišel ve společnosti své manželky Simony. Od Borise se jednalo o velmi osobní gesto. Společně s Martinou totiž tvořil v minulosti pár. Ani rozchod ale evidentně vůbec nic nezměnil na tom, že má Boris s Martinou velmi hezký vztah a bývalému potencionálnímu tchánovi přišel dát i on své poslední sbohem.