Šermířka na LOH v Paříži: Soutěžila v 7. měsíci! Výhra, ale...

Něco takového se opravdu nevidí každý den. Náda Háfizová (26), která na olympijských hrách v Paříži reprezentovala Egypt v šermu, nastoupila v netradičním stavu. Konkrétně v požehnaném stavu! Přiznala totiž, že je v pokročilém stádiu těhotenství. Její vystoupení má ale i svou stinnou stránku...

Egyptská šermířka Náda Háfizová startovala na olympiádě v Paříži i přesto, že byla v sedmém měsíci těhotenství. Šavlistka o tom po vyřazení v osmifinále informovala na sociálních sítích. Na první pohled si totiž člověk ničeho nevšiml vzhledem k tomu, že její těhotné bříško nebylo pod šermířským kompletem vidět.

„Vypadalo to, že jsme na planši dva, ale ve skutečnosti jsme tam byli tři. Jsem na sebe pyšná, protože těhotenství je samo o sobě jízda na horské dráze. Najít balanc mezi přípravou a osobním životem bylo náročné," napsala Háfizová a pokračovala.

„Když jsem se zmínila o svém těhotenství, bylo to pro můj milovaný národ. Abych osvětlila sílu, vytrvalost a neúnavnost egyptské ženy. A výhra nad americkou šampionkou, která je na sedmém místě světového žebříčku, je jasným důkazem toho, co dokáže egyptský doktor, sportovec, a především žena," doplnila Egypťanka, která se v civilu živí coby lékařka.

„Nicméně to stálo za to. Ale bez podpory manžela a rodiny bych to nikdy nedokázala," uvedla následně Háfizová, která v Grand Palais nejprve porazila 15:13 Američanku Elizabeth Tartakovskou a poté v osmifinále podlehla 7:15 Korejce Čon Ha-jong.

Našli se však i tací, kteří Háfizovou za start na hrách dva měsíce před porodem kritizovali. Podle této části lidí měla Háfizová přenechat své místo na LOH sportovkyni, která měla šamci urvat jeden ze tří cenných kovů. Na to ale měla Náda jasnou odpověď. „Nejsem jediná sportovkyně, která soutěžila těhotná. Je jich spousta, protože nejsou žádné zdravotní překážky, které by je zastavily," prohlásila Háfizová.