Zklamaný Choupenitch po vyřazení v osmifinále: 5:15 realitě neodpovídá

Tažení za nejvyšší příčkou začal Alexander Choupenitch přesvědčivě, když přebodoval polského šermíře 15:3. Na takřka bezchybný výkon však nenavázal, Bianchi mu zasadil první ránu už po čtyřech sekundách. Přestože třicetiletý Čech vzápětí vyrovnal, ztratil úvodní tříminutovku v poměru 2:9. Ani pokus o změnu tempa a zlepšení v obraně nestačil. Choupenitch opustil Grand Palais bez šance na opakování medailové senzace z Tokia.

Na olympijskou misi se brněnský fleretista připravoval tvrdě a částečně v utajení. Před turnajem pod pěti kruhy sbíral zkušenosti v tréninkových centrech u různých trenérů. Skvělou formu předvedl sedmý nasazený Choupenitch hned v prvním kole, kdy si s lehkostí poradil s polským reprezentantem Michalem Siessem.

Takřka dvoumetrový Čech nasadil hned na startu tlak a s jistotou navyšoval bodový náskok. Do dynamických střetů ho v šermířské kolébce povzbuzovalo osmitisícové publikum. „Super atmosféra. Mně dala možnost se mezi zásahy déle zkoncentrovat, protože když diváci křičeli, neslyšel jsem rozhodčího,“ pochvaloval si Choupenitch, který sezonu tráví v pařížském týmu.

V duelu proti Polákovi vypadal bronzový medailista z tokijských Her jako světový šampion. „Dobré to bylo. Koncentroval jsem se. Šermoval jsem dobře dopředu i dozadu. Všechno, jak jsem si nachystal, tak to bylo. Bylo to super,“ líčil třicetiletý fleretista.

O to více hořká pak byla porážka s Italem Bianchim. „Skóre absolutně neodpovídá realitě zápasu. Bylo tam tolik úderů, které těsně sjely nebo jsem je dal moc tvrdě,“ ohlížel se Choupenitch za řadou sporných momentů, jež musel rozhodčí přezkoumávat na videu.

„Byl lepší, ale ne o tolik, jak říká skóre. Musím mu nechat, že se dokázal skvěle adaptovat. Když jsem s ním letos šermoval v Káhiře, porazil jsem ho 15:6. Teď úplně změnil styl a nedovolil mi zásahy, na které jsem ho předtím porazil. Soustředil se jen na jednu akci – převzetí útoku, když zastavím,“ popisoval český reprezentant a vzápětí uznale dodal: „Takticky ten zápas zvládl velice dobře.“