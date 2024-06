České naděje pro Paříž: unikátní fotky! První krev už by neprošla

Jsou to černí koně olympijské výpravy pro Paříž. Družstvo kordistů se na Hry nominovalo po 32 letech, ale na turnaji potřebuje jen dvě výhry k medaili. Přípravu si borci zpestřili v kostýmech mušketýrů, v nichž řádili v centru Prahy. Spojitost mezi mušketýry a moderním šermem je reálná. „Dřív se šermovalo do první krve. Dneska už by to asi neprošlo,“ směje se reprezentant Jakub Jurka.

Kordisté Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr oslavili originálním způsobem historický postup na olympijské hry v Paříži a v přestrojení za slavné Dumasovy mušketýry se postarali o pozdvižení v historickém centru Prahy.

Před třemi lety v Tokiu se proslavil fleretista Alexander Choupenitch, jehož bronz byl první šermířskou olympijskou medailí od třetího místa Viléma Goppolda z Lobsdorfu na Hrách v Londýně v roce 1908. Letos se kromě něj chystá na olympiádu do Paříže i celý tým kordistů, který postup oslavil v ulicích Prahy v přestrojení za D’Artagnana, Aramise, Athose a Porthose.

Své putování po historickém centru začali v Pařížské ulici a jako členové královské gardy prošli Královskou cestou přes Karlův most do Café de Paris na Kampě hned vedle velvyslanectví Francie. Tam došlo dokonce i na francouzské gurmánské speciality. Sluncem prozářený den pak zakončili týmovým focením na terase Národního divadla a na Nebozízku s úchvatným panoramatem Pražského hradu v zádech.

Měli přitom na sobě pláště s proslulým křížem, vysoké boty nad kolena a třírohé klobouky s péry. U boku si nechali své soutěžní kordy.

„To jsem si nemyslel, že to bude taková legrace,“ smál se vytáhlý Jurka, když poklekl a jako pravý gentleman rozdával společně se svými kamarády růže dámám. Jeho děda Jaroslav se zúčastnil olympiády v letech 1976 a 1980.

Na ulici šermíři na oko bojovali mezi sebou i s lidmi pěnovými kordy, dělali na Staroměstském náměstí nehybné sochy, natáčeli vtipná videa, fotili se sami i s lidmi, rozdávali radost a úsměvy. „Koukej, dostal jsem dvě eura!“ halekal s úsměvem Beran, když ho zničehonic obdaroval do klobouku zahraniční kolemjdoucí.

Čeští kordisté, kteří se kvalifikovali na olympiádu v Paříži, jako mušketýři rozdávají dámám růže v centru Prahy Video se připravuje ...

Sport moderních rytířů vychází z historické tradice. Propojení mezi někdejšími mušketýry, kteří tvořili ve Francii královskou gardu, a současností, je skutečné.

„Pokud si dobře pamatuju z přednášky o historii a historickém šermu, tak je tam úplně jasná spojitost mezi sportovním šermem a kdysi důstojnickým sportem, ať už vezmeme mušketýry nebo šermíře v armádě,“ líčí Jurka. „Určité charakteristiky tu jsou furt, jenom už se u toho nezraňujeme. Dřív se šermovalo do první krve. Mušketýři ve Francii měli kord nebo rapír, to je úplně totožná zbraň, akorát, že to bylo fakt ostré. A bod se zaznamenal ve chvíli, kdy bylo vidět, že protivník krvácí. Dneska už by to asi neprošlo…“

Na olympiádě v Paříži muže být tým kordistů senzací české výpravy. Na turnaj, který se uskuteční ve slavném výstavním pavilonu Grand Palais, postoupili jako jedno z osmi družstev. Ve vyřazovacím pavouku stojí ve čtvrtfinále, což znamená, že jim stačí dvě výhry k medaili.

„Když vyhrajeme první zápas, tak už jdeme o medaili,“ říká Jurka, který bude v Paříži šermovat v individuální soutěži. „Ambice jsou v obou soutěžích, ale daleko blíž se zdá medaile z týmů, kde máme celou sezony výsledy v top osm i v top pět. Dvě medaile už jsme udělali. Všichni s námi počítají a jsou nervózní. Když se postavíme na planš, Česká republika proti komukoli, tak oni ví, že to nebude zadarmo.“

Pro nasazení do olympijského turnaje bude klíčové mistrovství Evropy, které se koná příští týden v Basileji. Pokud se týmu podaří posunout ve světovém žebříčku, pro čtvrtfinále v Paříži se vyhnou největším favoritům.

„Kdyby Evropa dopadla medailově, je reálné, že nepůjdeme s favority, což je Itálie a Francie. Mohli bychom se dostat do pozice, že půjdeme s Japonskem, což je super obrovský světový hráč, ale tam by to bylo podle mě schůdnější,“ líčí Jurka. „Nebo bychom se dostali zase s Maďary, s kterými máme vyrovnanou bilanci. Ale ať už se tam postavíme proti komukoliv, tak to bude vyrovnaný zápas.“