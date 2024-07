Komentátor ČT Dusík na olympiádě v Paříži: Ostrá policejní kontrola!

Sotva si stihl vybalit a už má za sebou pořádný zážitek. Michal Dusík (53), slavný sportovní komentátor České televize, zažil v rámci olympijských her v Paříži zajímavou situaci s tamní policií. Co přesně se stalo?

Jako nejsledovanější sportovní místo na této planetě. Přesně takový status má na následující dva týdny Paříž, kde proběhne letní olympiáda. Společně se sportovci zamířili do hlavního města Francie také zástupci médií. Jako například sportovní komentátor České televize Michal Dusík.

Známá tvář ČT se navíc hned ze startu pochlubila zajímavým zážitkem, který se pojí s tamní policií. „Vjíždím na vyhrazené parkoviště, policista: »Ukažte akreditaci«. Ukazuji, policista houkne: »Potřebuji akreditaci všech ve vozidle, copak nerozumíte?« Znovu ukážu akreditaci. »Ale já chci ty další.«Stáhnu okénka. »Jo vy jste tu sám? Tak otevřete kufr,«“ líčil svůj zážitek na sociální síti X s vysmátým smajlíkem.

Že by si strážce zákona na zkušeného komentátora zasedl? Ale kdeže. Šlo pouze o prevenci. Sám Dusík měl ohledně situace pochopení. „Francouz se snažil do uzavřené oblasti převézt v kufru pětadvacetiletou Rusku. Začínám toho policistu chápat. Ale můžu slíbit, že žádného Rusáka v kufru vozit nebudu. Teda možná jednoho bych tam s chutí nacpal, ale to bych pak kufr dlouho neotevřel,“ dodal Dusík. Doufejme tedy, že to bylo jediné drama, které na OH zažil.