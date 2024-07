Hrůzná smrt slovenské házenkářky Cynthie (†32): Mrazivá slova obviněného přítele!

Slovenský sport prožívá velmi těžké dny. Ke konci července totiž vyšlo najevo, že zemřela házenkářka Cynthia Simsiková (†32), jejíž tělo bylo zabalené do igelitu a uložené v šachtě pod pískovištěm u domu, ve kterém žila. Policisté obvinili z vraždy jejího přítele Juraje Csiffaryho, kterého soud poslal do vazby. Sám Juraj poskytl novou výpověď, která je značně zneklidňující.

Pátrání po slovenské házenkářce Cynthii Simsikové dopadlo nejhůř, jak mohlo. Tělo půvabné sportovkyně bylo nalezeno ve vodovodní šachtě pod pískovištěm domu, který obývala společně se svým přítelem Jurajem. Ten přišel 21. července, tedy čtyři dny po vyhlášení pátrání, na policejní stanici. Tam ale na něj čekalo nepříjemné překvapení.

„Když přijel a chtěl vystoupit z motorového vozidla, ihned ho obklíčili policisté včetně zásahové jednotky, nasadili mu pouta a vzali ho dovnitř budovy. Celou dobu seděl v poutech. Potom ho vzali na místo činu do Velkého Mederu a on jim ukázal, kde se nachází tělo poškozené,“ stojí podle slovenského webu startitup.sk v prohlášení Okresního soudu v Trnavě.

Poté ho měli policisté převézt do Dunajské Stredy, přičemž se kolem něj nacházelo pět až šest policistů a stále byl v poutech. „Následující den, někdy odpoledne, byl vyslechnut vyšetřovatelem a následně umístěn do cely předběžného zadržení,“ doplnili. K neštěstí se vyjádřil i sám Juraj, kterému v případě prokázání viny hrozí až doživotní trest. A nutno říct, že se jedná o velmi znepokojivá slova.

Nepamatuje si

Obviněný si prý podle výpovědi nepamatuje, že by s tělem své partnerky Cynthie hýbal. Dokonce si nevybavuje ani to, že by ji zabalil do igelitu. Prý mu něco říká, že ji zabalil, ale nedokáže si vzpomenout. „Neví, proč její tělo ukryl, měl zamlženou paměť, nic si nepamatuje, zpanikařil. Materiál, do kterého byla Cynthia zabalena, zřejmě našel doma, nepamatoval si to. Později Cynthiino tělo ukázal policistům,“ sdělili zástupci soudu.

Podle vlastních slov uvedl, že od Cynthie dostal SMS zprávu 17. července v 15 hodin a 36 minut. O devět minut později vyrazil pro syna (9) a dcerku (4), kterou měl se Cynthií. V té době se měla nacházet doma pouze ona. Úspěšnou sportovkyni měl najít oběšenou na háčku na boxovací pytel. Jenže zpanikařil a následně si pamatuje už jen moment, jak sedí venku na terase a že šel poté vyzvednout děti. Na finální verdikt soudu si budeme muset ještě počkat. Jisté ovšem je, že tato výpověď Jurajovi rozhodně nepomohla.