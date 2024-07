Pohřeb slovenské házenkářky Cynthie (†32) plný slz: Poslední dárek od milovaného syna!

Jeden z nejčernějších dní ve svých životech. Ten má za sebou několik set truchlících, kteří se minulý víkend na Slovensku navždy rozloučili se zesnulou házenkářkou Cynthií Simsikovou (†32), která zemřela za doposud nevyjasněných okolností. Na pohřbu byl přítomen i její devítiletý syn, který udělal pro svou milovanou maminku dojemné gesto.

Pohřeb Cynthie Simsikové, úspěšné slovenské házenkářky, se konal na hřbitově ve městě Štúrovo. Podle slovenského listu Nový Čas se jej zúčastnilo téměř 300 lidí z řad rodiny, přátel a známých, kteří jen těžko zadržovali slzy. „Pro nás byla tou nejlepší mámou na světě, která zbožňovala své dvě děti. Bude nám nesmírně chybět. Tohle se nemělo stát,“ citoval slovenský deník jednoho z truchlících.

Smutečního obřadu se účastnil také její malý syn, který v pouhých devíti letech přišel společně se svou sestřičkou (4) o maminku. Chlapce měla Cynthia z předchozího vztahu, zatímco dcerku měla společně s partnerem Jurajem Csiffarym (44), který je nyní ve vazbě a čelí obvinění z vraždy přítelkyně. V případě prokázání viny mu hrozí až doživotí.

Statečného syna držel kolem ramen jeho otec společně s jeho dědou Tiborem, tátou Cynthie. Právě on a jeho manželka si chtějí vzít děti do péče. Syn byl u rakve své maminky po celou dobu obřadu, který trval zhruba hodinu. K tomu všemu zazněla píseň November Rain od skupiny Guns N´ Roses, kterou měla Cynthia moc ráda. Následoval přesun k hrobu, přičemž její syn kráčel za rakví jako první. Sílu mu dodával jeho děda, který ho držel za ruku. Truchlící jí v rámci cesty na věčnost věnovali i pár dárků.

Emotivní gesto od syna

Její sestra jí do hrobu dala náramek. A syn? Tomu dal jeho otec své hodinky, které si sundal z ruky. Poté je malý potomek hodil mamince dolů. Jednalo se vskutku o emotivní gesto. Nejednalo se ale o jediný srdcervoucí okamžik jejího syna. O několik chvil později totiž vypustil do vzduchu dvaatřicet černobílých balónků. Počet odpovídá věku Cynthie, ve kterém zemřela.

Jak už bylo zmíněno, slovenská policie obvinila jejího přítele Juraje z vraždy. Cynthia byla nezvěstná od středy 17. července. Začalo tedy pátrání, které ale bylo neúspěšné. O čtyři dny později nicméně dorazil na policejní stanici její partner Juraj v doprovodu s advokátem, který strážcům zákona tvrdil, že našel Cynthii oběšenou v jejich domě. Prý zpanikařil, tělo odřezal z lana, zabalil do igelitu a hodil do šachty pod pískovištěm, kde si pravidelně hrály jejich děti. Juraje po obvinění z vraždy poslal soud do vazby, proti čemuž se na místě odvolal. „To bylo nejlepší rozhodnutí. Začnu věřit ve slovenské soudnictví,“ nechal se slyšet otec Cynthie Tibor. Jak celý případ dopadne?