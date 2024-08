Krásná plavkyně po průšvihu na LOH: Znepokojivá slova o vyhazovu!

Začalo to jako cesta za dobrodružstvím, ale skončilo to nekompromisním vyhazovem. Řeč je o olympijské plavkyni Aně Vieiraové (22), která se musela rozloučit s LOH předčasně vinou vlastní neuváženosti. Nyní promluvila o cestě domů. A je to jeden velký horor!

Výlet napříč noční Paříží v den zahájení olympijských her ji vyšel pořádně draho. Brazilská plavkyně Ana Vieiraová za své nepovolené opuštění vesnice, ve které jsou sportovci ubytováni, byla podle britského listu Daily Mail Brazilským olympijským výborem (COB) nejdříve napomenuta. Po její ostré reakci ji zástupci výboru poslali předčasně domů. Na noční tah vyrazila společně s přítelem a plaveckým kolegou Gabrielem Santosem. Další den nastoupila do štafety na 4x100 metrů, ale to bylo z její strany vše.

„Zástupci Brazilské konfederace vodních sportů (CBDA) a Brazilského olympijského výboru se rozhodli potrestat dva sportovce za to, že minulý pátek neoprávněně opustili olympijskou vesnici,“ píše se v úvodu prohlášení. Kromě toho měla Vieiraová neuctivým a agresivním způsobem napadnout technické rozhodnutí přijaté výborem brazilské plavecké reprezentace. „Sportovec Gabriel Santos byl tedy potrestán napomenutím a sportovkyně Ana Carolina Vieiraová byla potrestána vyloučením z delegace. Okamžitě se tak vrátí do Brazílie.“

Vieiraová se ovšem ke kontroverzní situaci vyjádřila na sociální síti. Dle svých slov se ničeho špatného nedopustila. Její rychlý odchod z olympijské vesnice navíc doprovází řada nepříjemností. „Odešla jsem odtamtud a nechala tam své věci. Nevěděla jsem, co mám dělat. Moje věci jsou v olympijské vesnici, na letiště jsem šla v kraťasech,“ stěžovala si Vieiraová na instagramu. „Na letišti jsem si musela otevřít kufr. Jsem v Portugalsku, cestuju do Recife a pak do Sao Paula. Jsem bezmocná, neměla jsem k ničemu přístup, nemohla jsem s nikým mluvit. Řekli mi, abych se obrátila na zástupce COB. Jak se ale s nimi mám spojit?“ ptala se zoufalá Vieiraová.

To ale ze strany plavkyně nebylo vše. „Promluvím si se svými právníky. Přísahám, že řeknu vše. Jsem smutná, nervózní, ale s klidem v duši, protože vím, kdo jsem. Vím, jaký mám charakter a povahu,“ doplnila reprezentantka jihoamerické země.

To Gustavo Otsuka, šéf brazilského plaveckého týmu, si nebral servítky. „Nepřijeli jsme se sem bavit nebo si užívat dovolenou. Sportovci pracují pro Brazílii a jejích 200 milionů daňových poplatníků. Vieiraová zaujala naprosto nevhodný postoj k vyjádření svého názoru,“ uvedl. Vieiraová soutěžila už na olympiádě v Tokyu. Na tu letošní ale rozhodně nebude vzpomínat v dobrém.