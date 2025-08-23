Lyon - Méty 3:0. Oba Češi se předvedli! Šulc má asistenci, Karabec se trefil
Dobrá práce obou Čechů! Olympique Lyon ve 2. kole francouzské ligy porazil Mety 3:0 a je stále stoprocentní. Střídající Adam Karabec skóroval, Pavel Šulc přihrál na vedoucí branku.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|2
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|3
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|4
Monaco
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Toulouse
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Rennais
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Nice
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|9
Angers
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|10
Auxerre
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|11
Lille
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|11
Stade Brest
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|13
Lorient
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Lens
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Nantes
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Le Havre
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|17
Paris FC
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|18
Metz
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup