Lyon - Méty 3:0. Oba Češi se předvedli! Šulc má asistenci, Karabec se trefil

Pavel Šulc v akci za Lyon
Pavel Šulc v akci za LyonZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Čeští fotbalisté Pavel Šulc a Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc má za sebou premiéru za Lyon
Pavel Šulc má za sebou premiéru za Lyon
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Dobrá práce obou Čechů! Olympique Lyon ve 2. kole francouzské ligy porazil Mety 3:0 a je stále stoprocentní. Střídající Adam Karabec skóroval, Pavel Šulc přihrál na vedoucí branku.

Podrobnosti připravujeme.

30

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon22004:06
2Paris SG22002:06
3Marseille21015:33
4Monaco 11003:13
5Toulouse11001:03
6Rennais11001:03
6Štrasburk11001:03
8Nice21013:23
9Angers21011:13
10Auxerre21012:33
11Lille10103:31
11Stade Brest10103:31
13Lorient10010:10
13Lens10010:10
13Nantes10010:10
16Le Havre10011:30
17Paris FC20022:60
18Metz20020:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

