Předplatné

SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Sešívaní překvapení nedopustili, obrat řídil Bořil

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Obrat sešívaných řídil kapitán Bořil
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Lukáš Provod v souboji proti Pardubicím
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (167)

Fotbalisté Slavie v 6. kole první ligy porazili poslední Pardubice 3:1 a minimálně do nedělního večera se posunuli na první příčku neúplné tabulky o bod před Spartu a Zlín. První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.

Obhájci titulu si připsali druhé domácí vítězství v sezoně. Slavia v dosavadních 11 vzájemných ligových zápasech neprohrála při skóre 33:2 a Pardubice v nejvyšší soutěži desetkrát po sobě porazila. Pražané doma v lize porazili Východočechy ve všech šesti dosavadních utkáních, v srpnu 2022 tam Východočeši prohráli 0:7, čímž utrpěli svůj nejtěžší debakl v nejvyšší soutěži. Pardubice v ligové sezoně ještě nezvítězily, k dobru mají odložený zápas s Ostravou.

Východočeši domácího favorita na začátku zápasu zaskočili. Kmenový hráč Slavie Konečný přistrčil ve 12. minutě v šestnáctce míč Patrákovi, bývalý hráč Sparty střelou mezi nohy brankáře Staňka otevřel skóre a připsal si druhou trefu v ligové sezoně. Jednalo se o vůbec první gól Pardubic v Edenu v novodobé historii.

Hosté se však z překvapivého vedení dlouho neradovali, protože o 11 minut později zaúřadovali zkušení obránci Slavie. Bořil přesně odcentroval a Holeš důraznou hlavičkou překonal brankáře Šeráka. Vyrovnávací brankou si otevřel střelecký účet v ročníku. Před přestávkou trefil domácí Provod břevno.

Druhý poločas zahájil mistrovský tým velkým náporem. Gólman Šerák se činil, ale po Mosesově centru se hlavou trefil kapitán Bořil a k asistenci přidal i gól, svůj druhý v sezoně. Domácí pak měli zápas ve svojí moci a hosté navíc dohrávali o deseti. Za šlapák na Schranze byl vyloučen pardubický Tanko. Červenou kartu dostal v české lize potřetí a pokaždé proti Slavii. V předchozích dvou případech je inkasoval ještě v dresu ostravského Baníku.

Slávisté krátkou přesilovku využili, skóre uzavřel Kušej. Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem ligové sezony. Pardubice venku v lize 19 utkání po sobě nezvítězily.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc53114:210
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice51045:93
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (167)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů