SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Sešívaní překvapení nedopustili, obrat řídil Bořil
Fotbalisté Slavie v 6. kole první ligy porazili poslední Pardubice 3:1 a minimálně do nedělního večera se posunuli na první příčku neúplné tabulky o bod před Spartu a Zlín. První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.
Obhájci titulu si připsali druhé domácí vítězství v sezoně. Slavia v dosavadních 11 vzájemných ligových zápasech neprohrála při skóre 33:2 a Pardubice v nejvyšší soutěži desetkrát po sobě porazila. Pražané doma v lize porazili Východočechy ve všech šesti dosavadních utkáních, v srpnu 2022 tam Východočeši prohráli 0:7, čímž utrpěli svůj nejtěžší debakl v nejvyšší soutěži. Pardubice v ligové sezoně ještě nezvítězily, k dobru mají odložený zápas s Ostravou.
Východočeši domácího favorita na začátku zápasu zaskočili. Kmenový hráč Slavie Konečný přistrčil ve 12. minutě v šestnáctce míč Patrákovi, bývalý hráč Sparty střelou mezi nohy brankáře Staňka otevřel skóre a připsal si druhou trefu v ligové sezoně. Jednalo se o vůbec první gól Pardubic v Edenu v novodobé historii.
Hosté se však z překvapivého vedení dlouho neradovali, protože o 11 minut později zaúřadovali zkušení obránci Slavie. Bořil přesně odcentroval a Holeš důraznou hlavičkou překonal brankáře Šeráka. Vyrovnávací brankou si otevřel střelecký účet v ročníku. Před přestávkou trefil domácí Provod břevno.
Druhý poločas zahájil mistrovský tým velkým náporem. Gólman Šerák se činil, ale po Mosesově centru se hlavou trefil kapitán Bořil a k asistenci přidal i gól, svůj druhý v sezoně. Domácí pak měli zápas ve svojí moci a hosté navíc dohrávali o deseti. Za šlapák na Schranze byl vyloučen pardubický Tanko. Červenou kartu dostal v české lize potřetí a pokaždé proti Slavii. V předchozích dvou případech je inkasoval ještě v dresu ostravského Baníku.
Slávisté krátkou přesilovku využili, skóre uzavřel Kušej. Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem ligové sezony. Pardubice venku v lize 19 utkání po sobě nezvítězily.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu