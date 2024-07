Holky, děkujem! České hrdinky velebil zatemnělý kurt. Krejčíková má double

Pro nezaujaté pozorovatele to mohla být romantika. Zapadající slunce, do toho přítmí, které prosvěcovaly reflektory. Ne, to nebyla večerní Paříž v centru.

Právě kurt číslo 12, daleko od hlavního dění, viděl večerní tuhý boj české dvojice Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková. Pár Č. Čan, J. Čan z Tchaj-wanu zdolaly 2:0, ale v prvním setu to byl boj.



„Mám obrovskou radost, protože zápas byl strašně těžký. Těžké první kolo, ony jsou ryzí deblistky, v prvním setu to ukazovalo, hrály dobře. Jsem ráda, že jsme se držely a potom jsme je v klíčových okamžicích brejkly a získaly první set," oddyhla si wimbledonská šampionkak.



Partii rozhodly až ve druhé sadě. Pomohlo jim i skvělé publikum, čeští fanoušci neustále povzbuzovali, mávali vlajkami, ozývaly se pokřiky: „Jedeme holky, jedeme!“ Blízko kurtu seděl i Petr Pála, dlouholetý kapitán fedcupového týmu a vedoucí tenisové výpravy v Paříži.

I on se snažil povzbuzovat, párkrát se na něj Siniaková obrátila o radu. Především v prvním setu, kdy český debl ještě nebyl stoprocentně vyladěný.

„Ty vole, co mám hrát?“ křikla v jednu chvíli Siniaková, až se lidé pousmáli. Jindy z tribun vybízeli: „Smaž to, hraj dál!“ To když soupeřky trefily lajny, ale Češkám se to moc nezdálo.

Několikrát to byly právě i Češky, kdo přesně poslal míček na lajnu. Až se zaprášilo. Také to lidé ocenili potleskem. „Brutální lajna!“ zakřičel jeden z nich.

Nakonec to český pár zvládl a jde do druhého kola. I když se hrálo až večer, všem tekl pot z čela, bylo ještě vedro i dusno.

Dohrávalo se i za velkého hluku z vedlejšího kurtu. Když tam byla přestávka, začala hrát hudba. Ale hráčkám to nevadilo, i tak se dokázaly zkoncentrovat.



„Motivace je obrovská. Zbývá posledních pár dní, nechám tam všechno. A budu se snažit odehrát co nejlepší zápas a uvidí se, jak se budu cítit další den. Hlava dokáže velké věci," odmítla Krejčíková, že by ji měly docházet fyzické síly.

Předtím přitom zvládla i třísetovou bitvu s Elinou Svitolinovou. Takže i na ni sedí přezdívka, která se vžila u Macháče. Terminátor!

Sen o vítězném doublu může žít dál. Přežil i pařížskou výheň.



V dalších dnech by takové vedro být nemělo, naopak hrozí, že by mohlo pršet. Snad kapky přinesou českým tenistům štěstí. Až na Jakuba Menšíka jsou ve hře o medaile stále všichni zástupci.