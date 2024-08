Tragédie legendárního stopera Bohemians Prokeše (†71): Doma si vzal život!

K jakému pohnutí mysli musí dojít, aby člověk sám od sebe dobrovolně odešel z tohoto světa? Rodina, přátelé, spoluhráči a fanoušci truchlí za Zdeňka Prokeše (†71).

Legendární stoper, člen slavné Pospíchalovy Bohemky, která v roce 1983 dobyla dodnes jediný ligový titul, spáchal podle několika zdrojů sebevraždu. Tragédie se odehrála v jeho pražském příbytku.

„Doneslo se mi, že se oběsil doma ve sklepě,“ pověděl Blesku Prokešův bývalý parťák ze zelenobílé jedenáctky. „Je to šok. Zdeněk byl bezvadný kluk, introvert. Vůbec si nedovedu představit, proč to udělal, a nikdy bych si to ani nepomyslel,“ dodal. „Je to strašně smutné. Pouze jsem zaslechl, že Zdeněk měl psychické problémy a možná i finanční,“ řekl stejně zdrceně další Prokešův spoluhráč.

Nenápadný, tichý, nesmlouvavý a stoprocentně spolehlivý zadák Zdeněk Prokeš válel za Bohemians v letech 1974 – 1985. V jejich dresu odehrál 294 ligových utkání se 17 vstřelenými brankami. Tři roky pak kopal za bavorský Mnichov 1860 a za národní áčko dal jeden gól v 19 zápasech. Čest jeho památce.