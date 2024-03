Smrt expartnera (†42) Sabalenkové: Jeho bývalka prozradila detaily!

Tenisovou hvězdu Arynu Sabalenkovou (25) zasáhla krutá rána. V pouhých dvaačtyřiceti letech totiž zemřel jej bývalý partner a někdejší hokejový útočník Konstantin Kolcov. Bývalý hráč Pittsburgh Penguins spáchal podle policie sebevraždu. Jeho bývalá manželka Julija přišla krátce po tragédii s překvapivým tvrzením!

Během turnaje se jí obrátil život naruby. Místo toho, aby se Aryna Sabalenková plně soustředila na Miami Open na Floridě, se musí vyrovnat s bolestivou ztrátou v podobě náhlé smrti bývalého partnera a exhokejisty Konstantina Kolcova, který podle informací tamní policie spáchal sebevraždu skokem z balkonu. S takovou verzí ale nesouhlasí jeho bývalá žena Julija.

„Byla to nehoda, s největší pravděpodobností byl hodně opilý. K hokejistům alkohol, bohužel, patří,“ řekla Julia běloruskému tisku. S úspěšným hokejistou, který to dotáhl až do NHL, má syny Daniela (18), Alexandera (16) a Stefana (5). Táta je před čtyřmi roky opustil, když se zakoukal do Sabalenkové, nicméně oni zůstali ve floridském Delray Beach. Když u nich doma zazvonili detektivové, hned věděla, že je zle...

Její »ex« prý vypadl z balkonu ve 23. patře, z něhož byla kouzelná vyhlídka na oceán. V místnosti byly nalezeny prázdné lahve od alkoholu. Stále probíhá vyšetřování, součástí pitvy budou i toxikologické testy. „Řekli nám, že výsledky budou do měsíce. Policie si také ponechala Konstantinův telefon a notebook. Podle nich v tuto chvíli nelze s jistotou říci, zda šlo o sebevraždu, nebo nehodu,“ prozradila.

Nabourala se mu do zpráv

Sama má ale jasno: nehoda! „Stále máme starý rodinný počítač, znám heslo do Konstantinova e-mailu. Nějaké zprávy se mi podařilo otevřít. Měl rezervované další noclehy na jiném místě, zaplacené nákupy, které ještě nedorazily, auto půjčené na dlouhou dobu. To znamená, že neměl v úmyslu zemřít,“ vypočítala.

Jenže po hodinách mlčení se ve středu večer ozvala i Sabalenková, která přiznala, že ačkoliv ji odchod Kolcova zdrtil, už spolu netvořili pár. Zároveň požádala o soukromí pro sebe i Konstantinovu rodinu. Veřejnosti nicméně ihned začala spekulovat nad otázkou, jestli právě konec vztahu se smrtí Kolcova nesouvisí.

Aryna se stáhla, exmanželka komunikuje

Běloruská tenistka údajně sice v pátek na turnaji v Miami nastoupí, ale nebude prý chodit na tiskové konference ani jakékoliv rozhovory. Oproti tomu hokejistova exmanželka je na sociálních sítích s lidmi v kontaktu a reaguje na komentáře, které jí fanoušci píší.

„Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast nad ztrátou otce vašich úžasných dětí. Rodinná síla a láska matky jim pomůže projít tímto dramatem," napsal jeden z uživatelů pod fotku Julii s dětmi. „Je mi líto dětí. Upřímnou soustrast," zněl další vzkaz. „Máte tak úžasné děti. Držte se!"

„Moc děkuji, musíme být silní," reagovala na kondolence žena, která při rozchodu pověsila na sociální sítě dost drsný příspěvek, ve kterém si kopla do nové partnerky Konstantina.