Rodiče zlatého tenisty Macháče: Překvapivá slova o tenisových začátcích! Čím ho přivítají?

Jako na vymodlené osvobození od zlatého půstu. Zhruba takhle se čeští sportovní fanoušci dívali na skvělý olympijský úspěch tenisové dvojice Kateřina Siniaková (28) a Tomáš Macháč (23), kteří ve finále porazili čínský pár Čang Č'-čen, Wang Sin-jü. Právě jeho rodiče promluvili o svém synovi, na kterého jsou jistě hrdí. Co prozradili?

Zatímco jejich syn bojoval v Paříži na kurtu o zlatou medaili, oni mu drželi palce doma v Česku, byť plánovali let na finále. „Říkáme si, že jakmile bude finále, sedneme na letadlo a letíme. Dozvěděli jsme se to ale večer a bylo to tak rychlé, že jsme to stihnout nemohli, abychom tam byli včas,“ řekla maminka tenisty Tomáše Macháče v rozhovoru pro televizi Nova.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo a na dálku mohli oslavit Tomášovo olympijské zlato. „Chvíli jsem chodila po bytě. Pak jsme si sedli a spadlo to z nás, když měli první set. To bylo super. Pak jsme se nechali překvapit dál," přiblížila Macháčova maminka finálové drama ze svého pohledu. Za úspěch může děkovat i své sestře Kateřině, která je starší o deset let.

„První začala hrát Tomášova sestra Kačka. Ta tu (na berounských kurtech) trénovala a my chodili za ní. Když byla volná chvíle, tak si kluk chodil pinkat na zeď,“ prozradil táta zlatého olympionika. „Potom jezdil s námi na sestřiny turnaje, a když neměl co dělat, vzal si malou raketu a pinkal si o zeď třeba půl dne. Zlepšoval se a šlo to s ním nahoru,“ dodal. Už odmala navíc patřil k talentům. „Na turnajích všichni okolo říkali, že má ruku šikovnou, je talentovaný a má cit pro míč. A tak jsme se dali na vojnu,“ prohlásila maminka hvězdného tenisty.

Nejcennější kov je tak vyvrcholením obrovské dřiny, kterou společně s Macháčem absolvovali i jeho rodiče. „Každý rok jsme jezdili na hory, ale potom jsme museli omezit všechno. Přestali jsme jezdit i k moři, protože v létě jsou tenisové turnaje. Obětovali jsme všechno. Věnovali jsme se tomu naplno," zavzpomínala paní Macháčová.

Srdceryvné vítání ale bude muset počkat až do září. Macháč totiž hned po úspěchu pod pěti kruhy odletěl na turnaj do Montrealu. Později ho čeká ještě US Open. Maminka už má ale přivítání naplánované. „Přivítám ho řízkem, brambory a těmito klasikami. To má rád. A vývarem,“ usmívala se. Jak si Tomáš povede na turnajích v Severní Americe?