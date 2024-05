Macháče nadále trénuje obviněný kouč Vacek. Proč? Bez komentáře…

Už pět let spolupracuje Tomáše Macháč s Danielem Vackem, někdejším 26. hráčem singlového žebříčku a šampionem tří grandslamových turnajů ve čtyřhře. Začínali spolu, když se coby osmnáctiletý pohyboval na hraně elitní pětistovky žebříčku. Nyní se dostal do top 50, probojoval se do čtvrtfinále obří akce v Miami, dvakrát už letos skolil Andyho Murrayho. Jeho renomé roste, kariéra se slibně rozjela. Pak se letos v únoru dostal jeho trenér do problémů se zákonem.

Vacek je obviněný v kauze dotačních podvodů na tenisovém svazu stejně jako jeho prezident Ivo Kaderka a Vackův bývalý deblový parťák Vojtěch Flégl. Vacek vystupoval za firmu Sofos vlastněnou jeho manželkou Klárou a vystavoval faktury za smyšlené či nadhodnocené služby při turnajích. Jedná se o mnohamilionové sumy a podle zákulisních informací je právě kvůli vysoké částce Macháčův kouč dokonce v horší situaci než samotný obviněný boss svazu Kaderka.

Vždyť Vacek si dokonce podle policejního spisu nechal fakturovat i služby za „zajištění ekonomických a organizačních služeb českému reprezentantovi Macháčovi“, což policisté popsali jako nelogické. O tom všem třiapadesátiletý Vacek, někdejší majitel fotbalového Baníku Ostrava, zajisté mluvil i při výsleších na policii.

Čekalo se, zda nebude Macháč řešit morální dilema a s koučem se nerozejde. „Všechno běží při starém,“ uvedl ve středu v prvním veřejném vyjádření od vypuknutí kauzy. Na doplňující otázky, zda zvažoval rozchod s trenérem a jak vnímá současnou situaci, už pouze zakroutil hlavou. „Nechci se k tomu vyjadřovat…“

Hodlá se soustředit na svou dráhu a znovu se rozjet. Na turnaji v Barceloně odstoupil z druhého kola singlu kvůli střevní chřipce, pak onemocněl virózou a nezúčastnil se právě probíhajícího podniku v Římě. „Od neděle už ale zase trénuji,“ hlásil s tím, že před grandslamovým Roland Garros hodlá sehrát ještě příští týden turnaj v Ženevě, kde by chtěl rozvinout letošní výbornou zápasovou bilanci 16:8. A ještě víc vylepšit žebříček, aby si třeba již na pařížské antuce mohl zahrát v rámci grandslamu smíšenou čtyřhru s Kateřinou Siniakovou, k čemuž ho jeho partnerka vybízí. „Katka mě k tomu láká, ale žebříčkově jsme tam na hraně, jestli se do pavouku dostaneme,“ přemítá.

Zcela překvapivé a excelentní je pro Macháče deblové působení v sezoně 2024. S nejlepším čínským tenistou Čang Č'-čenem letos sehrál tři turnaje a mají skvělou bilanci 11:2. „A najednou jsem pětašedesátý na deblovém žebříčku,“ připomíná semifinále Australian Open, titul z Marseille a poslední antukový zářez, kterým byl pochod z barcelonské kvalifikace až do semifinále.

„První čtyři měsíce sezony, ať už v singlu nebo deblu, byly výborné,“ pochvaluje si Macháč. A drží se pravidla, že vítězná sestava se nemění, ať se děje, co se děje…