Ukrajinský večer: Lidi se dívali, máme YouTube. Rusové zabili 500 sportovců

Ukrajina stále krvácí v Putinově válce, v jednom z nejsledovanějších večerů olympijských her s finále mužské stovky ale byla pořádně vidět. A na medailové závody Mahučichové, Geraščenkové a Kochana se dívali i lidi u nich doma.

„Na Ukrajině máme internet a světlo a YouTube. Lidi se na naše skoky dívali,“ řekla Geraščenková. „Pro Ukrajinu je to úžasné. Tohle je náš večer. Je to pro ukrajinský lid, pro ukrajinský tým. Udělaly jsme, co jsme mohly.“

Ukrajinské výškařky získaly hned dvě medaile. Geeraščenková se podělila o bronz s Australankou Eleanor Pattersonovou. Mahučichové, která před necelým měsícem v Paříži na stadionu Charlety výkonem 210 centimetrů překonala 37 let starý světový rekord Stefky Kostadinovové, tentokrát stačilo ke zlatu přeskočit rovné dva metry. Zvítězila na pokusy před stříbrnou Australankou Nicolou Olyslagersovou. Dál už nepokračovala, to důležité získala.

„Všechno je to o získání medailí pro naši zemi, pro Ukrajinu, pro naše obránce. Protože díky nim máme možnost tu být, bránit naše tituly, bránit naši zemi na atletické dráze a vydat ze sebe to nejlepší,“ řekla emotivní Mahučichová.

Když v únoru 2022 začala Putinova invaze na Ukrajinu, byla tehdy v Dnipru, kde slyšela exploze dělostřeleckých granátů. Přesto dál trénovala a o necelý měsíc později podnikla autem dobrodružnou cestu do 2000 kilometrů vzdáleného Bělehradu, kde na halovém mistrovství světa nevzdala finále, v němž byla na hraně porážky, a vybojovala své první velké zlato.

V neděli v Paříži pak získala i své první olympijské zlato. Na Hrách v Tokiu skončila třetí v závodě, který vyhrála její předchůdkyně na výškařském trůnu – Ruska Anna Lasickeneová. Ta v Paříži závodit nemůže, protože Světová atletika po začátku války proti Ukrajině zakázala ruským atletům starty v mezinárodních závodech.

„Rusové zabili lidi. Bojujeme za všechny sportovce. Ve válce zahynulo téměř pět set sportovců a už nikdy nebudou moct závodit,“ řekla Mahučichová. „Nikdy nebudou oslavovat, nikdy nepocítí tuhle atmosféru. Proto jsem tak šťastná za tuhle medaili. Je pro ně všechny.“

Třetí medaili získal kladivář Mychajlo Kochan, který vybojoval bronz v závodě, který jasně vyhrál Kanaďan Ethan Katzberg.

„Tři medaile během jednoho dne, krásný večer pro Ukrajinu! Jsou velmi důležité, lidi se můžou konečně z něčeho radovat, můžou oslavovat s námi. Aspoň jeden den nemusí myslet na válku,“ řekl Kochan.